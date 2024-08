- Le forze dell'ordine intercettano un lavoratore di una prostituzione in fuga con un suono di sparo minaccioso.

La polizia di Rostock-Warnemünde ha fermato un uomo, dipendente di un locale per striptease, che stava fuggendo. Il 32enne era sospettato di aver aggredito un 27enne e minacciato sia lui che un suo amico di 45 anni con un'arma, come hanno dichiarato le autorità.

La disputa è iniziata quando i clienti del locale si sono rifiutati di lasciare il club all'orario di chiusura, le 5:00 del mattino. Durante la discussione, il 27enne ha subito una piccola ferita all'occhio da parte del 32enne.

L'arrivo di diverse autopattuglie ha spinto il dipendente del bordello a fuggire verso il Kurpark. Date le testimonianze, la polizia sospettava che fosse ancora armato. Un colpo di avvertimento è stato sparato prima che il sospetto in fuga potesse essere catturato.

Successivi controlli hanno rivelato che non era in possesso di armi, come hanno riferito le autorità.

Nella situazione caotica al nightclub, diversi uomini e ragazzi, compresi i clienti del locale, erano coinvolti nella disputa. Dopo l'incidente, il sospetto di 32 anni, un uomo employed al club, ha tentato di fuggire con uomini e ragazzi nel Kurpark.

