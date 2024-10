Le forze dell'ordine in Canada mirano ad arrestare un noto omicida multiplo.

Seguendo una serie di tre omicidi brutali in tre distintivi luoghi canadesi in un arco di tre giorni, le autorità di legge hanno catturato un sospetto. "Questa persona è un serial killer", ha dichiarato il capo della polizia di Niagara Falls, Bill Fordy, in una conferenza stampa venerdì (ora locale). L'imputata, identificata come Sabrina K., di 30 anni, è sospettata di aver causato la morte di una persona a Toronto, un'altra a Niagara Falls e un'altra in un'altra città dell'Ontario.

La prima vittima, una donna di 60 anni, è stata trovata nella sua residenza di Toronto con evidenti segni di lesioni. Le successive due vittime del sospetto, un uomo di 47 anni nel parco di Niagara Falls e un uomo di 77 anni in pensione nel parcheggio di Hamilton, sembrano essere state scelte a caso.

L'incidente di Niagara Falls si è svolto quando le autorità sono state chiamate per una segnalazione di disturbo. Al loro arrivo, hanno scoperto il corpo senza vita dell'uomo di 47 anni, che è stato dichiarato morto sulla scena. L'uomo di 77 anni a Hamilton, che era un ex insegnante, è stato rintracciato nel parcheggio dal sospetto. Qui, ha apparentemente subito "gravi ferite" che sembrano essere state causate da una pugnalata, come riferito dalla polizia locale. L'uomo è tragicamente morto a causa delle sue ferite in ospedale. Un'indagine completa è stata avviata contro Sabrina K., che ora è accusata di omicidio in relazione a tutti e tre i crimini.

