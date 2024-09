Le forze dell'ordine impediscono a numerosi individui di accedere all'Occidente.

Dagli ultimi giorni, le autorità hanno rafforzato i controlli alle frontiere con i vicini occidentali della Germania. Hanno impedito circa 100 attraversamenti di frontiera non autorizzati. Contrariamente alle aspettative, il numero di richieste di asilo sta aumentando - non diminuendo come previsto.

Secondo un quotidiano, dalla introduzione dei controlli alle frontiere terrestri in tutta la Germania, sono stati rilevati circa 182 tentativi di ingresso illegale al confine occidentale. "Il Mondo della Domenica" ha ottenuto queste informazioni dalle statistiche interne della polizia federale. Su 100 tentativi di ingresso ai confini con i Paesi Bassi, il Belgio, il Lussemburgo e la Francia entro giovedì, 100 sono stati respinti.

Il Ministero federale dell'Interno ha scelto di non commentare questi numeri. Il quotidiano ha riferito che nel medesimo periodo sono state presentate 3626 richieste di asilo. La settimana precedente ne sono state presentate 3581, e la settimana precedente ancora 3063. Le richieste di asilo vengono generalmente presentate all'ingresso o poco dopo.

I controlli alle frontiere sono iniziati a tutte le frontiere terrestri della Germania da lunedì. I paesi interessati sono la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Belgio e la Danimarca. Inizialmente pianificati per durare sei mesi, fino a metà marzo, questi controlli possono essere prorogati. La Ministra federale dell'Interno Nancy Faeser ha ordinato questo ampliamento per contrastare l'immigrazione non autorizzata.

I controlli alle frontiere sono già in atto ai confini con la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria e la Svizzera. Secondo il Ministero federale dell'Interno, dal loro ampliamento a metà ottobre 2023, sono stati rilevati circa 52.000 ingressi illegali e circa 30.000 persone sono state respinte - ad esempio, se hanno presentato documenti di viaggio non validi o inesistenti.

Il Consiglio europeo ha espresso preoccupazione per il crescente numero di richieste di asilo in Germania, nonostante i controlli alle frontiere siano stati rafforzati. Nonostante la richiesta del Consiglio europeo per una politica migratoria europea completa, la Germania continua a gestire la questione principalmente ai suoi confini nazionali.

