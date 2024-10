Le forze dell'ordine hanno scoperto 2448 casi di attraversamento illegale dei confini.

Secondo la Polizia Federale, dopo il rafforzamento dei controlli di frontiera dal 15 settembre, sono state scoperte 2.448 violazioni del confine. Successivamente, 1.546 persone sono state respinte dopo essere entrate illegalmente nel paese, mentre 69 persone sono state respinte a causa di precedenti divieti di ingresso. Inoltre, sono state arrestate 49 persone coinvolte nel traffico di esseri umani.

Inizialmente, i controlli di frontiera sono stati effettuati in tutti i territori tedeschi a partire dal 16 settembre. Questi includevano i confini terrestri con Danimarca, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, oltre a quelli con Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Svizzera, che erano già in vigore. Sono stati implementati anche i controlli al confine con la Francia a causa dei Giochi Olimpici. Ciò ha rafforzato la sicurezza delle frontiere per un periodo previsto di sei mesi.

La Polizia Federale ha fornito i dati per il periodo dal 16 al 30 settembre in tutti i Länder, ma non sono stati forniti dettagli specifici sul numero di entranti non autorizzati rilevati nei nuovi controlli ai confini occidentali.

Nonostante i controlli di frontiera aumentati della Polizia Federale ai confini occidentali della Germania, il numero esatto di violazioni del confine rilevate dai poliziotti federali in questi nuovi punti di controllo rimane sconosciuto. Pertanto, è fondamentale che la Polizia Federale monitori e affronti attentamente qualsiasi ingresso illecito in queste nuove aree rafforzate.

