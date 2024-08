Le forze dell'ordine hanno presentato accuse contro Gerard Depardieu.

In ottobre, un processo per l'attore francese Gérard Depardieu, sotto indagine per presunti abusi sessuali, è previsto. Inoltre, il procuratore di Parigi ha richiesto un altro processo contro Depardieu, che ha costantemente negato tutte le accuse.

Di recente, il procuratore di Parigi ha richiesto un processo contro Depardieu per accuse di aggressione sessuale e stupro contro l'attrice Charlotte Arnould. Questa richiesta di processo è stata confermata dalla procura. In precedenza, un processo contro Depardieu per sospetti abusi sessuali su due donne durante le riprese nel 2021 era stato fissato per ottobre.

Le autorità francesi hanno avviato un'indagine contro Depardieu nel dicembre 2020, a seguito della denuncia di Arnould. L'attrice ha accusato il 75enne di averla stuprata due volte nella sua residenza di Parigi nel 2018.

Il rappresentante legale di Arnould lo definisce "un passo significativo"

Durante le indagini, sono state raccolte prove che confermano la veridicità di Arnould, ha detto l'avvocato di Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, all'agenzia di stampa AFP. Questa richiesta di processo è, secondo lei, "un passo essenziale" per Arnould.

L'avvocato di Depardieu non ha risposto inizialmente alla richiesta di AFP. Depardieu è stato coinvolto in numerosi casi di violenza sessuale, con circa 20 donne che lo accusano di aggressioni e molestie sui media o in tribunale. Depardieu ha mantenuto la sua innocenza in tutti i casi.

In ottobre, Depardieu dovrà affrontare il suo primo processo per presunti abusi sessuali contro due donne. Il caso riguarda presunti incidenti durante le riprese di "Les volets verts" di Jean Becker nel 2021. Se riconosciuto colpevole, Depardieu potrebbe affrontare una pena massima di cinque anni di carcere.

Depardieu è noto come uno dei più rinomati attori francesi. Ha collaborato con i più distinti registi e attrici del paese e ha recitato in oltre 200 film e serie televisive.

Il procuratore di Parigi, sostenuto dal rappresentante legale di Arnould, considera la richiesta di processo contro Depardieu un passo cruciale per il caso. La Commissione, composta da autorità giudiziarie, sorveglierà il processo previsto per Depardieu in ottobre, a seguito di accuse di abusi sessuali.

