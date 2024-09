- Le forze dell'ordine hanno interrotto la festa di compleanno in un veicolo a motore

La polizia ha interrotto un chiassoso festeggiamento di compleanno su un birrificio fatto in casa a Gielow, vicino a Malchin (distretto lacustre del Meclemburgo) durante il fine settimana. I vicini avevano sporto denuncia per il baccano fino a tarda notte, come riportato nel rapporto di polizia. Gli agenti hanno fermato il rumoroso congegno, guidato da un 57enne, con l'aiuto di un 53enne, e lo hanno fatto smettere.

Il veicolo è stato sequestrato

I testimoni hanno riferito che persone a bordo del veicolo, dotato di una superficie piana, portabicchieri per birra e due panche dedicate alla birra, erano partite da una festa di compleanno. Tuttavia, i passeggeri avevano lasciato il veicolo prima dell'arrivo della polizia. Il test dell'alcol ha dato un valore di 0,81% per il 57enne e di 1,56% per il suo compagno. La polizia ha sequestrato il veicolo e ha avviato un'indagine contro i due uomini.

Inizialmente i passeggeri erano restii a collaborare con gli agenti di polizia, ma alla fine hanno acconsentito. Il dipartimento di polizia locale sta ora indagando sugli uomini per ubriachezza pubblica e disturbo della pace.

