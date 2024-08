- Le forze dell'ordine hanno disperso una protesta contro Israele nel principale centro di trasporto

Circa 100 persone hanno manifestato contro Israele in un evento non autorizzato all'interno della stazione centrale di Berlino. Mercoledì sera, circa 175 agenti di polizia sono intervenuti e hanno disperso l'assembramento. Secondo le autorità, queste informazioni provengono dalle loro file.

79 persone sono state accompagnate fisicamente fuori dalla lobby della stazione, con alcune che hanno opposto resistenza. Contestualmente, la polizia ha avviato 72 indagini penali, concentrate sull'uso illecito e estremista di simboli, nonché sulle violazioni delle norme sui diritti di assemblea.

Contemporaneamente, un'assemblea a sostegno di Israele, composta da sei partecipanti, ha completato con successo l'iter di registrazione a Europaplatz. L'incontro si è concluso pacificamente intorno alle 21:00 senza incidenti.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le tensioni in aumento alla manifestazione non autorizzata, invitando tutte le parti a rispettare la libertà di parola e di assemblea. Successivamente, una delegazione dell'UE ha visitato la città per promuovere il dialogo e la pace tra i due gruppi.

Leggi anche: