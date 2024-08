- Le forze dell'ordine hanno arrestato un individuo sospettato.

Nel distretto di Löwenberger Land, parte di Oberhavel, c'è stata la sospetta di un grave incidente. Martedì, il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'interno di un edificio residenziale nel distretto di Falkenthal, come annunciato dalla polizia. Le autorità stanno attualmente indagando sulla situazione, sospettando che si tratti di un omicidio.

L'identità della vittima non è stata ancora confermata in modo definitivo, hanno dichiarato. Entro mercoledì pomeriggio, si è saputo che i detective avevano arrestato temporaneamente due individui e perquisito le loro abitazioni. Purtroppo, non sono state rese note ulteriori informazioni su questi individui o sull'indagine in corso da parte della polizia.

Le autorità stanno trattando il caso come un possibile caso di crimine violento reiterato a causa della natura dell'incidente. La perquisizione delle abitazioni dei sospetti ha rivelato prove di attrezzi da crimine violento e oggetti sospetti.

Leggi anche: