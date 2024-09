Le forze dell'ordine hanno arrestato la prole di Mette-Marit.

La figura ribelle della famiglia reale norvegese è tornata alla ribalta: il figlio di Mette-Marit, Marius Borg Høiby, è stato preso in custodia. In un processo per lesioni fisiche, Høiby ha confessato il suo coinvolgimento.

A 27 anni, Høiby, figlio di Mette-Marit da una relazione precedente al suo matrimonio con il principe ereditario Haakon, è stato trattenuto dalle autorità, secondo i resoconti. Tuttavia, la polizia norvegese non ha fornito ulteriori informazioni sulle ragioni del suo arresto.

Høiby era stato precedentemente arrestato il 4 agosto a Oslo e rilasciato il giorno successivo. La polizia lo accusò di aver causato lesioni e danni alla proprietà. La vittima sarebbe stata la partner di Høiby. Secondo le autorità, la vittima non aveva riportato ferite gravi.

In una successiva dichiarazione, Høiby ha ammesso il suo ruolo nell'aggressione fisica e nel causare lesioni alla sua compagna. "Dopo una discussione, sotto l'influenza di alcol e cocaina, ho inflitto lesioni e danneggiato la proprietà all'interno di un appartamento", ha rivelato. Il suo avvocato ha confermato che Høiby si è dichiarato colpevole delle accuse.

Despite growing up alongside his half-siblings, Princess Ingrid Alexandra (20) and Prince Sverre Magnus (18), who share the public limelight with their royal parents, Høiby does not hold a public role like them.

Il processo di Høiby, incentrato sulle lesioni fisiche, ha attirato nuovamente l'attenzione sull'intrattenimento che circonda la famiglia reale norvegese. Nonostante i suoi problemi legali, le azioni di Høiby hanno avuto un impatto significativo sulla sua vita personale, poiché ha ammesso di aver causato lesioni e danni alla proprietà.

