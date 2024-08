Le forze dell'ordine hanno arrestato individui collegati a un'aggressione letale nel parcheggio.

Lo scorso fine settimana, le autorità di Schwabach, in Baviera, hanno scoperto un uomo senza vita con ferite da coltello sul torso superiore in un parcheggio vicino all'A3. Despite i loro sforzi, la vittima di 42 anni è deceduta. Tuttavia, il sospetto iniziale è riuscito a fuggire dalla scena. Fino a poco tempo fa, quando le forze di dispiegamento lo hanno rintracciato in un altro parcheggio lungo l'A3 nella Bassa Baviera.

Una settimana prima, una discussione accesa tra due individui in un parcheggio di Schwabach aveva portato a una chiamata d'emergenza. Al loro arrivo, la polizia ha scoperto l'uomo di 42 anni senza vita con ferite mortali sul torso superiore. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, egli purtroppo è deceduto. Sua moglie di 40 anni ha subito anche lei delle ferite e è stata portata in ospedale per le cure. Nel frattempo, il sospetto è scomparso.

La squadra speciale della polizia criminale di Schwabach aveva lavorato diligentemente per identificare il colpevole. Le prove della scena del crimine, insieme ai dati digitali trovati vicino alla vittima, hanno portato a un uomo di 59 anni. Un paio di occhiali ritrovati sul luogo, che potevano essere ricondotti al sospetto, hanno ulteriormente rafforzato il caso contro di lui. Subito dopo il crimine, un perpetratore casuale è stato considerato altamente improbabile, secondo la polizia.

Su richiesta del pubblico ministero, il tribunale distrettuale di Norimberga ha emesso un mandato di arresto per l'uomo di 59 anni alla fine della scorsa settimana. Sulla base delle prove che suggeriscono i suoi stretti legami con la vittima e la moglie, il sospetto aveva un collegamento diretto con il crimine. Lunedì, l'individuo è stato portato davanti a un giudice, con il mandato di arresto confermato e l'uomo detenuto in attesa di ulteriori indagini con l'accusa di omicidio.

La chiamata iniziale alle autorità per il disturbo nel parcheggio di Schwabach è arrivata dalla polizia. Dopo il suo arresto, il sospetto è stato consegnato alla custodia della polizia locale per ulteriori indagini.

