- Le forze dell'ordine hanno arrestato dei ladri che cercavano di fuggire attraverso un passaggio ferroviario sotterraneo.

Due a un tunnel ferroviario, due sospetti ladri di un supermercato sono stati catturati all'aeroporto di Francoforte. I due sospetti sono fuggiti martedì sera dopo essere stati notati da una pattuglia sulle linee ferroviarie della stazione locale dell'aeroporto, secondo la Polizia Federale. Di conseguenza, è stato ordinato un arresto e l'inseguimento è iniziato.

Mentre l'inseguimento proseguiva, la Polizia Federale ha scoperto informazioni che suggerivano che un supermercato all'aeroporto era stato violato. Alla fine, gli ufficiali sono riusciti a catturare i sospetti in fuga mentre uscivano da un'uscita di sicurezza. In totale, sono stati recuperati beni per un valore superiore a 2.500 euro - alcuni dai uomini, alcuni dal tunnel. I sospetti sono stati quindi consegnati alla Polizia di Stato dell'Assia.

Durante l'inseguimento, è stato scoperto che il supermercato all'aeroporto aveva subito un furto. Al momento dell'uscita dall'uscita di sicurezza, i sospetti catturati sono stati trovati in possesso di merci rubate.

Leggi anche: