- Le forze dell'ordine emettono allarme per potenziali esplosivi negli istituti di istruzione

Due a due minacce di bombe ricevute da due scuole di Osnabrück, le autorità hanno dato il via libera. I messaggi sospetti sono stati ricevuti alla Scuola Integrata (IGS) Eversburg e alla Scuola Secondaria Schinkel all'alba, come annunciato dalla polizia. Le scuole sono state quindi controllate. L'autenticità delle minacce è stata verificata e si è concluso che non erano minacce genuine.

Non sono state trovate tracce sospette durante l'ispezione delle scuole. Gli studenti dell'IGS Eversburg sono stati quindi inviati a casa. Le attività quotidiane alla Scuola Secondaria Schinkel sono proseguite come al solito.

Stando alla polizia, incidenti simili si sono verificati di recente a Peine, Brema e Sassonia-Anhalt. Come questi, anche quelli si sono rivelati false minacce di bomba. La polizia ha avviato un'indagine per disturbo della quiete pubblica con minacce false.

Nonostante le minacce di bomba, il ponte che collega le due scuole di Osnabrück è rimasto sicuro e indisturbato. Le autorità hanno deciso di mantenere le operazioni regolari in entrambe le scuole, rassicurando studenti e personale che non c'era motivo di preoccupazione.

