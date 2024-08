- Le forze dell'ordine effettuano un'ispezione nei pressi di un accogliente per rifugiati a Solingen.

Poliziotti hanno condotto un'indagine in un'area vicina a un centro per richiedenti asilo a Solingen, credendo che fosse la residenza dell'individuo collegato all'incidente di accoltellamento mortale. Le autorità hanno ricevuto nuove informazioni e hanno voluto riesaminare luoghi specifici, secondo un rappresentante della polizia di Düsseldorf. Come riferito da un giornalista della dpa, una sezione di un sentiero pedonale vicino al centro per richiedenti asilo è stata isolata. Il rappresentante della polizia ha rifiutato di rivelare i motivi dell'indagine.

Nel tardo venerdì, la tragedia ha colpito un festival locale nella Renania Settentrionale-Vestfalia, Solingen, lasciando tre persone morte e otto ferite, di cui quattro in condizioni critiche. Il principale sospetto, un uomo di 26 anni di discendenza siriana, è ora in custodia. L'ufficio del procuratore generale tedesco lo sta esaminando con l'accusa di omicidio e presunta appartenenza all'Islamic State (IS), che ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

La polizia di Düsseldorf, a causa di nuove informazioni, ha deciso di inviare una squadra al sentiero pedonale vicino al centro per richiedenti asilo a Solingen per un riesame. È probabile che gli ufficiali investigativi dell'ufficio del procuratore generale collaborino con la polizia locale nella loro indagine, data la gravità del caso.

