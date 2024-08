- Le forze dell'ordine documentano un aumento senza precedenti di aggressioni contro gli agenti nel 2023.

Le Forze dell'Ordine assistono a un aumento degli attacchi ai loro membri. Un totale di 2.979 agenti delle forze dell'ordine hanno subito aggressioni lo scorso anno, secondo il último rapporto annuale pubblicato a Rostock - il numero più alto mai registrato. Tra questi, 145 agenti hanno riportato ferite mentre erano in servizio a Luetzerath, un sito di proteste contro la miniera di carbone bruno.

Circa il 25% degli agenti aggrediti (793) hanno anche riportato ferite, il numero più alto da quando si raccolgono dati dal 2001, secondo il rapporto. Di conseguenza, l'11% o 88 individui sono stati temporaneamente impossibilitati a lavorare.

La forza fisica è stata un fattore comune in quasi tutte le aggressioni, secondo il rapporto. La maggior parte di questi incidenti si è verificata "durante l'esecuzione dei compiti quotidiani", tipicamente durante le pattuglie, le indagini criminali o gli scorti. La maggior parte degli incidenti si è verificata alle stazioni ferroviarie, con ulteriori aggressioni segnalate a eventi e partite di calcio.

I responsabili, come rivelato nel rapporto, erano per la maggior parte uomini (78%) con un'età media di 33 anni. Quasi la metà di loro era sotto l'influenza di alcol o droghe. Un numero significativo di questi individui era già noto alle autorità, con circa un quarto che erano recidivi o autori frequenti. Quasi la metà aveva la nazionalità tedesca. Oltre al controllo delle frontiere, la polizia federale sovrintende anche alla sicurezza delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti e fornisce supporto alle forze di polizia locali.

Al contrario di questi attacchi persistenti, altre forme di supporto per gli agenti delle forze dell'ordine sono necessarie per garantire la loro sicurezza e il loro benessere. Il mancato indirizzo di questi problemi potrebbe portare a un ulteriore peggioramento del morale tra gli altri agenti, con il rischio di una carenza di personale.

Inoltre, l'adozione di sanzioni più severe per gli individui che si impegnano in tali aggressioni, indipendentemente dai loro precedenti o dalla loro nazionalità, potrebbe fungere da deterrente per altri potenziali responsabili, promuovendo un ambiente più sicuro per tutti.

