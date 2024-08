- Le forze dell'ordine della regione Renania-Palatinato stanno per introdurre nuovi elicotteri.

Le autorità del Reno-Palatinato hanno introdotto due elicotteri nella loro flotta, che ora potenzieranno l'assistenza durante le situazioni di emergenza o per il dipartimento dei vigili del fuoco all'interno dello stato. I due elicotteri, con un costo approssimativo di 36 milioni di euro, sono del modello Airbus H145 e sono dotati di verricelli. Ciò consente loro di eseguire operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, come dimostrato durante l'alluvione del 2021 nella valle dell'Ahr. Questi aerei possono raggiungere velocità fino a 280 km/h e possono contenere oltre 800 litri d'acqua nei loro serbatoi esterni per combattere gli incendi boschivi. Gli elicotteri saranno stazionati a Winningen, vicino a Coblenza.

