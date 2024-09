- Le forze dell'ordine danno un periodo di protezione di quattro settimane all'arbitro Stegemann.

Arbitro della Bundesliga Stegemann della FIFA ha rivelato di aver richiesto protezione della polizia per un mese dopo un grave errore. Durante un incontro tra Borussia Dortmund e VfL Bochum a inizio aprile 2023, Stegemann non ha concesso un rigore legittimo, portando a un pareggio per 1-1. Di conseguenza, Dortmund ha perso due punti preziosi nella sua lotta contro il Bayern Monaco, che alla fine ha vinto il titolo di calcio tedesco nell'ultima giornata.

In una dichiarazione del giorno successivo, Stegemann ha ammesso il suo errore, ma ha anche ricevuto minacce di morte. Come riportato dal "General-Anzeiger", Stegemann, di 39 anni di Niederkassel, ha condiviso questa informazione durante una discussione con altri arbitri all'Università dello Sport di Colonia.

"Oh mio Dio, ti stanno facendo a pezzi."

Entrando negli spogliatoi, ha trovato un messaggio sul suo telefono dalla sua moglie, che diceva: "Oh mio Dio, ti stanno facendo a pezzi." Stegemann era sicuro della sua decisione in campo e il VAR non aveva richiesto una revisione. Solo dopo il fischio finale sono iniziati i dubbi, principalmente a causa delle reazioni dei giocatori del Dortmund.

Si è reso conto che una singola decisione poteva aver influenzato l'esito del campionato tedesco. Stegemann non ricorda i primi 30 chilometri del suo viaggio di ritorno, come raccontato dall'arbitro del Reno. Il giorno successivo, un incontro pianificato con suo figlio è stato rimandato per fare interviste e assumersi la responsabilità del suo errore.

Improvvisamente, la polizia alla sua porta

Quella stessa sera, due agenti di polizia sono arrivati a casa sua per informarlo di minacce comprovate contro di lui e la sua famiglia. Stegemann ha rivelato questo incidente durante la sua apparizione in televisione a Monaco, ricevendo successivamente quattro settimane di protezione.

Sua moglie lo ha incoraggiato a continuare la sua carriera di arbitro. Forse la passione era diminuita dopo il suo ruolo nella finale della DFB-Pokal tra Friburgo e Lipsia nel 2022, ha ammesso. "Forse sono diventato arrogante. Ma l'umiltà è essenziale. Commetti la maggior parte dei tuoi errori quando hai successo."

Data la minaccia, la moglie di Stegemann lo ha esortato a continuare ad arbitrare nella Bundesliga tedesca, riconoscendo la sua possibile arroganza dopo il suo ruolo nella finale della DFB-Pokal. L'intervento della polizia è avvenuto dopo che Stegemann ha ricevuto messaggi intimidatori, evidenziando l'intensità della Bundesliga tedesca.

Nonostante la pressione, la moglie di Stegemann ha espresso il suo sostegno, ricordandogli l'importanza dell'umiltà, poiché il suo successo potrebbe avergli fatto perdere di vista questo aspetto. La dura critica e le minacce sono state un promemoria crudele delle alte poste in gioco nell'arbitrare partite di calcio importanti come la Bundesliga tedesca.

Leggi anche: