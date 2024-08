- Le forze dell'ordine confiscano armi e sostanze illegali nella regione di espansione di Gerau.

Razzi condotti in Assia e Bassa Franconia di martedì hanno portato al sequestro di armi e quantità considerevoli di sostanze illecite, con il conseguente arresto di un individuo di 36 anni. L'individuo è sospettato di trafficare illegalmente armi, munizioni e narcotici, nonché di avere collegamenti con il materiale pedopornografico, come dichiarato dalle autorità. Inoltre, è sospettato di aver allestito nascondigli di armi o contrabbando in autovetture.

Un mandato di arresto era già stato emesso nei suoi confronti e ora si trova in custodia. Nel suo laboratorio personale situato a Groß-Gerau, le autorità hanno scoperto diversi chilogrammi di droghe illegali, tra cui anfetamina e cristalli di metanfetamina, oltre a una rivoltella carica, munizioni e diverse cinghie per armi da fuoco. Inoltre, hanno sequestrato un veicolo sospetto di contrabbando.

Oltre al 36enne, il team ha anche arrestato quattro sospetti complici ritenuti coinvolti nelle attività criminali. Le indagini precedenti sui dati di comunicazione criptati hanno fornito indizi. Le operazioni di perquisizione si sono anche svolte a Darmstadt, Weiterstadt (distretto di Darmstadt-Dieburg) e nella città bavarese di Alzenau.

L'arresto del 36enne è stato gestito dalla Polizia a causa del mandato emesso nei suoi confronti. Durante la perquisizione nel suo laboratorio a Groß-Gerau sono state trovate diverse droghe illegali e una rivoltella carica, che ha richiesto l'intervento della Polizia.

Leggi anche: