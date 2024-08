Le forze dell'ordine conducono un'indagine in un ospedale della Baviera a seguito di un morto-nascita inspiegabile.

In un ospedale bavarese, nel reparto di ginecologia, si sono verificate presunte complicazioni durante il parto. Questi reclami, presentati in forma anonima, hanno spinto le autorità ad intervenire. Attualmente, la polizia sta esaminando un ex capo medico per eventuali illeciti.

Il procuratore distrettuale di Traunstein sta indagando su un ex capo medico del reparto di ginecologia dell'ospedale di Wasserburg am Inn a causa di irregolarità nei parti. "Al momento, c'è un sospetto preliminare di omicidio colposo e lesioni personali colpose in undici casi", ha dichiarato un portavoce dell'ufficio del procuratore.

Si presume che gli incidenti coinvolgano accuse di tagli cesarei non effettuati. "L'obiettivo è stabilire se le decisioni sono state prese in conformità con i regolamenti e sono stati considerati tutti i fattori rilevanti", ha chiarito il portavoce. Ha sottolineato che la presunzione di innocenza rimane valida e che le indagini sono in corso in tutte le direzioni per accertare la situazione.

Accusa: violazioni assistenziali legate al parto

Le indagini sono state avviate da una denuncia anonima. "La denuncia anonima riguardava accuse di violazioni assistenziali legate ai parti presso la clinica RoMed di Wasserburg", ha rivelato l'ufficio del procuratore distrettuale. Due persone sono state identificate come testimoni e interrogate, mentre un ex membro del personale ha contattato l'ufficio del procuratore distrettuale.

Le testimonianze di questi testimoni hanno in gran parte confermato le accuse presentate nella denuncia anonima. "Ciò, in combinazione con la sostanza di fatto sostanziale e la presentazione coerente dei fatti nella denuncia anonima, ha portato all'avvio di un'indagine penale", ha dichiarato il portavoce.

All'inizio di agosto, gli uffici delle cliniche RoMed di Rosenheim e Wasserburg sono stati perquisiti nell'ambito delle indagini. Si presume che siano stati confiscati circa 200 fascicoli dei pazienti. Gli amministratori della clinica hanno collaborato in modo estremamente cooperativo.

La clinica è a conoscenza del problema da un anno e mezzo

Una dichiarazione congiunta delle cliniche, della città e del distretto di Rosenheim ha dichiarato che "gli incidenti nella clinica di Wasserburg" erano stati riconosciuti e discussi pubblicamente da più di un anno e mezzo. Non sono stati forniti dettagli specifici su questi incidenti, ma l'ufficio del procuratore distrettuale è ora coinvolto.

L'indagine si concentra su un medico che non lavora più nella clinica, secondo la dichiarazione. Sono stati resi noti diversi fascicoli medici relativi al reparto di ostetricia di Wasserburg. "Il consiglio di sorveglianza è stato informato prontamente della questione. Il gruppo di cliniche RoMed supporterà l'indagine nella misura massima possibile", ha aggiunto la dichiarazione.

L'ufficio del procuratore distrettuale si aspetta che le indagini si protraggano a lungo. "Data l'entità dei documenti sicuri, è attualmente impossibile prevedere quando le indagini saranno concluse", ha dichiarato il portavoce. " Inoltre, si prevede che saranno necessarie ampie perizie mediche".

