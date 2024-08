Le forze dell'ordine avvertono di inganno: circolazione di corrispondenza falsa da organizzazioni di credito rinomate, inclusi codici QR

Le autorità stanno diffondendo avvertimenti su un nuovo trucco in corso che utilizza i codici QR – battezzato 'Quishing'. In diverse regioni federali, sono state trovate false lettere presunte da prestigiose istituzioni finanziarie, come annunciato dall'Ufficio di Polizia Criminale del Nord Reno-Westfalia a Düsseldorf.

Persone ingenue sono invitate a scannerizzare i codici QR utilizzando i loro cellulari e successivamente a cliccare sul link fornito. A seconda del dispositivo e del browser dell'utente, potrebbe non essere facile capire che il link non porta al portale della banca legittima, ma a uno contraffatto.

Lì, i potenziali vittime sono invitati a inserire le loro credenziali di accesso o ad avviare un trasferimento di fondi. Le forze dell'ordine raccomandano lo stesso livello di prudenza nei confronti dei codici QR come con le email da mittenti sconosciuti con allegati non verificati. L'autenticazione a più fattori funge da difesa, negando ai truffatori il fattore di accesso secondario o terziario, anche se riescono a ottenere i dettagli attraverso il phishing."

