Le forze dell'ordine aumentano la sorveglianza nei luoghi religiosi americani in risposta all'assalto israeliano e all'inizio delle festività ebraiche.

Autorità hanno informato CNN che la presenza potenziata della polizia in luoghi vitali è dovuta a un eccesso di cautela come misura preventiva e non si basa su minacce specifiche. Nonostante l'assenza di minacce credibili autenticate, gli ufficiali di legge e ordine hanno evidenziato la possibilità di violenza da parte di singoli aggressori come una delle loro principali preoccupazioni in questo ambiente caratterizzato da un pericolo più elevato.

Il rafforzamento della sorveglianza inizia con Rosh Hashanah - l'inizio delle feste alte e considerato il Capodanno ebraico - previsto al tramonto del mercoledì e fino al crepuscolo del venerdì. Con le prossime celebrazioni di Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, che iniziano dal tramonto del venerdì fino al crepuscolo di sabato, la vigilanza potenziata si estenderà alle due settimane successive.

La NYPD ha adottato una posizione di pattuglia potenziata lunedì, come ha condiviso una fonte di polizia con CNN, e la presenza potenziata è prevista per continuare nelle prossime due settimane.

Per le missioni di rilevamento di esplosivi, la NYPD collaborerà con la polizia di stato ai ponti e nei tunnel, e verranno utilizzati unità elicotteristiche per la valutazione della radioattività, ha aggiunto la fonte.

Di recente, gli ufficiali del dipartimento di polizia di LA hanno partecipato a un workshop di sicurezza con i leader della comunità ebraica nella California meridionale per discutere il pattugliamento potenziato durante le festività religiose. La LAPD ha tradizionalmente rafforzato la sua presenza in entrambi i luoghi di culto ebraici e musulmani a causa dell'instabilità nel Medio Oriente.

Al meeting della scorsa settimana, la LAPD ha illustrato i suoi piani per aumentare il numero di ufficiali, veicoli di comando e unità a cavallo per rassicurare i membri della comunità ebraica, molti dei quali si sono sentiti preoccupati per la loro sicurezza dopo un attacco antisemita nella città lo scorso anno che ha lasciato due uomini feriti fuori da una sinagoga ebraica. L'aggressore è stato condannato questa settimana a 35 anni di prigione per accuse federali.

La polizia di Chicago ha annunciato l'intenzione di concentrarsi su "luoghi di culto" e mantenere la vigilanza su tutte le attività. " although there is no intelligence indicating action at this time, we will boost our police presence to ensure the faith communities' safety and security," ha dichiarato il dipartimento.

Rispondendo all'attacco di martedì in Israele, un portavoce del dipartimento di polizia di Miami Beach ha confermato che avevano "potenziato la nostra presenza uniformata in tutta la città per garantire la sicurezza pubblica".

Il dipartimento di polizia di Philadelphia ha informato CNN che stavano monitorando da vicino la situazione in Israele e valutando le possibili conseguenze per la loro comunità locale. Come precauzione, hanno aumentato le pattuglie intorno ai luoghi di culto ebraici e islamici e ai centri comunitari per garantire la sicurezza di tutti i membri della comunità.

Oltre ai dipartimenti di polizia, le organizzazioni nazionali per la sicurezza ebraica hanno indagato su eventuali minacce potenziali contro i luoghi di culto negli Stati Uniti.

