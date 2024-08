- Le forze dell'ordine arrestano un uomo di 27 anni, che ha scoperto due chili di marijuana nascosti nel suo veicolo.

During un controllo antidroga stradale, le forze dell'ordine di Amburgo hanno fermato un sospetto spacciatore. Secondo un comunicato della polizia, martedì hanno fermato l'autista nella zona di Marienthal. Il sospetto di 27 anni è stato fermato per guida in stato di ebbrezza a causa di THC nella marijuana e anfetamine. Gli agenti hanno trovato un sacchetto di plastica contenente 2 chili di marijuana, circa 100 pillole di medicinali e €950, presumibilmente proventi della vendita di droga, nell'auto. Dopo gli accertamenti, l'uomo è stato rilasciato.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sulla marijuana il 1° aprile, gli adulti possono possedere fino a 25 grammi di marijuana o hashish. Tuttavia, la vendita di marijuana rimane illegale. Per gli automobilisti, a partire dal 22 agosto: chi ha 3,5 nanogrammi di tetraidrocannabinolo (THC) per millilitro di sangue o più, dovrà pagare una multa di €500 e subire un divieto di guida di un mese. Durante il periodo di prova di due anni per i conducenti under 21, l'uso di cannabis alla guida è assolutamente proibito.

Despite the new law allowing adults to carry up to 25 grams of cannabis, the 27-year-old suspect was found with a significant amount in his car, along with other illegal substances. The ongoing prohibition on selling marijuana means that the suspect likely faced charges beyond just drug use while driving.

