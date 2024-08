- Le forze dell'ordine arrestano un individuo identificato come A8 per aver recuperato il portafoglio: i fondi per le vacanze sono garantiti.

Un tipo è finalmente riuscito a prendere una vacanza con la sua famiglia a Irschenberg, in Baviera, dopo che l'autostrada A8 è stata chiusa temporaneamente dalle autorità per una ricerca legata al suo portafoglio. A quanto pare, aveva posato il portafoglio sul tetto del suo veicolo durante una sosta e poi era ripartito, come hanno fatto notare gli ufficiali.

In seguito ha sentito un "tonfo" e si è ricordato del portafoglio, quindi ha chiamato subito i servizi di emergenza. La causa: il suo portafoglio conteneva circa 500 euro in denaro per le vacanze, insieme a tutti i suoi documenti d'identità e la patente di guida.

Successivamente, una ricerca congiunta con le autorità sulla A8 chiusa ha portato al recupero del denaro e dei documenti presto domenica mattina intorno alle 7, sparsi su un tratto di circa 1,5 km dell'autostrada. La famiglia è riuscita a proseguire con il suo viaggio in Italia.

Al ritorno a casa, si è reso conto di aver lasciato altri documenti importanti nel portafoglio. Nonostante la partenza frettolosa, è stato sollevato nel scoprire che tutti i suoi documenti importanti, compresi gli altri documenti d'identità, erano stati recuperati.

