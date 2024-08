- Le forze dell'ordine affermano che le celebrazioni del giorno di Christopher Street a Plauen stanno procedendo senza incidenti

Autorità Appoggiano la CSD a Plauen, con 430 Partecipanti

Le autorità hanno elogiato il Christopher Street Day (CSD) a Plauen, con un totale di 430 partecipanti. L'evento di sabato si è svolto senza intoppi, come riferito da un portavoce della polizia. Dopo l'evento, sono avvenuti alcuni tafferugli, con un individuo che ha subito insulti e un altro che si è sentito minacciato. Sono state arrestate circa diciotto persone di una controprotesta per incitamento all'odio. La forte presenza della polizia è stata necessaria a seguito di attacchi di estremisti di destra contro i partecipanti alla CSD a Bautzen durante la prima settimana di agosto, con un dispiegamento stimato di 250 ufficiali, compresi la polizia antisommossa e la polizia federale.

Il Segretario Generale della SPD Kevin Kühnert e la Ministro Sociale della Sassonia Petra Köpping (SPD), che è anche la candidata principale del suo partito per le elezioni statali e responsabile della coesione sociale nel governo statale, hanno onorato il CSD.

Controprotesta con Basso Numero di Partecipanti

Secondo i registri della polizia, seventy-five persone si sono riunite per una dimostrazione contro il CSD. Il leader dell'assemblea e il suo vice sono stati considerati non affidabili, impedendo un'assemblea prevista, come annunciato. Il permesso per l'assemblea iniziale è stato revocato e non è stata concessa l'autorizzazione per una processione. È stata concessa solo un'assemblea statica, che è terminata anticipatamente. Ai partecipanti è stato proibito di avvicinarsi all'assemblea del CSD.

La polizia ha anche impedito una protesta spontanea che due persone avevano intenzione di tenere. Quel gruppo è stato limitato al centro città e per la durata del CSD.

Il Christopher Street Day è un evento annuale tenuto in numerose città in tutto il mondo per commemorare gli eventi che si sono verificati il 28 giugno 1969 a New York. La polizia ha fatto irruzione in un bar situato su Christopher Street, scatenando proteste di diversi giorni iniziate da gay, lesbiche e persone transgender, tra gli altri. Il CSD è un tributo ai loro diritti.

Il Segretario Generale della SPD Kevin Kühnert e la Ministro Sociale della Sassonia Petra Köpping, che hanno partecipato al CSD, hanno elogiato il successo della manifestazione. Despite the low turnout for the counter-protest, with only seventy-five individuals assembling, minor disruptions occurred, necessitating police intervention.

