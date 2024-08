Le forze dell'ordine a livello federale documentano numerosi casi di violenza con coltelli nelle stazioni ferroviarie.

Nel primo semestre del 2024, la maggior parte degli incidenti legati ai coltelli segnalati dalla Polizia Federale Tedesca non si è verificata nelle principali stazioni ferroviarie metropolitane come Berlino, Francoforte o Amburgo, ma piuttosto a Düsseldorf e Dortmund. Questi dati hanno scatenato discussioni sull'inasprimento delle leggi sui coltelli.

Fino ad ora nel 2024, la Polizia Federale ha registrato 373 reati legati ai coltelli nelle stazioni ferroviarie tedesche. Rispetto al 2023, quando sono stati segnalati un totale di 639 incidenti del genere, si tratta di una diminuzione. Secondo i dati della Polizia Federale, condivisi con l'Agenzia Tedesca di Stampa, i "reati legati ai coltelli" comprendono i casi in cui un coltello è stato portato o utilizzato. I loro numeri potrebbero ancora subire aggiustamenti.

Oltre a questi incidenti nelle stazioni, ci sono stati 7 reati legati ai coltelli in piccole fermate o "fermate" non classificate come stazioni ferroviarie nel primo semestre dell'anno. Si è verificato anche lo stesso nel 2023, con 11 incidenti del genere. Interessantemente, questi reati sono stati più comuni sui binari ferroviari, dove la Polizia Federale ha registrato 84 incidenti legati ai coltelli tra gennaio e giugno, rispetto ai 196 dell'anno precedente.

Dortmund e Düsseldorf (con 33 reati ciascuno) hanno avuto il maggior numero di reati legati ai coltelli nel 2023, seguiti da Francoforte sul Meno (29). Tuttavia, nel primo semestre del 2024, Amburgo (21), Hannover (19) e Colonia (15) hanno registrato il maggior numero di incidenti. Nonostante ciò, le grandi stazioni ferroviarie non sembrano essere l'unico fattore determinante, poiché il volume dei passeggeri da solo non sembra essere il fattore decisivo. Secondo la Deutsche Bahn, la stazione ferroviaria più frequentata della Germania è la Stazione Centrale di Holl, con circa 550.000 viaggiatori e visitatori al giorno, seguita da vicino dalla Stazione Centrale di Francoforte con circa 500.000.

"Parte di un sistema aperto"

La sicurezza delle stazioni ferroviarie e S-Bahn della Deutsche Bahn è responsabilità sia della ferrovia che della Polizia Federale. Per U-Bahn e autobus, gli operatori e le rispettive forze di polizia statali sono responsabili. Come ha spiegato un portavoce della ferrovia, "Le nostre stazioni ferroviarie fanno parte di un sistema aperto". I conflitti che si verificano nei luoghi pubblici, nei parchi, nelle strutture pubbliche e nelle strade in tutta la Germania si svolgono anche nella stazione e nei suoi dintorni. Circa 20 milioni di viaggiatori e visitatori utilizzano le circa 5.400 stazioni ferroviarie ogni giorno.

In risposta all'aumento degli attacchi con coltelli, la Ministra Federale dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, intende stringere le leggi sui coltelli. Ha annunciato su "Bild am Sonntag" che intende "limitare ulteriormente il porto di coltelli in pubblico". Ciò significherebbe consentire coltelli con una lunghezza della lama fino a sei centimetri, rispetto ai dodici attuali, in pubblico. Ci sarà anche un divieto generale di portare coltelli a serramanico pericolosi.

Andreas Roßkopf del Sindacato della Polizia ha detto a "Bild" che i divieti di coltelli alle stazioni ferroviarie sono un'idea sensata, ma sono necessari cambiamenti legislativi per consentire alla Polizia Federale di farli rispettare. Al momento, i controlli casuali non sono fattibili.

Lo scorso estate, la Conferenza dei Ministri dell'Interno ha assegnato a Faeser il compito di esaminare una regolamentazione nazionale per i divieti di armi sui treni e alle stazioni ferroviarie e "se necessario, influire su una corrispondente modifica delle condizioni di trasporto della Deutsche Bahn, in particolare per quanto riguarda i coltelli". Tuttavia, le attuali condizioni di trasporto della ferrovia proibiscono già oggetti e sostanze che possono disturbare, ferire i passeggeri o danneggiare il veicolo.

La discussione sull'inasprimento delle leggi sui coltelli in Germania è stata promossa dalla diminuzione degli incidenti legati ai coltelli nelle principali stazioni ferroviarie metropolitane, ma un aumento in quelle più piccole e sui binari ferroviari. La Ministra Federale dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, intende stringere la legge tedesca sulle armi limitando il porto di coltelli in pubblico.

