Le forze armate riconoscono la responsabilità per la morte di tre ostaggi a Gaza

È incerto quante delle circa 100 persone scomparse israeliane ancora a Gaza siano vive. C'è una forte preoccupazione che alcune di loro possano aver subito gravi conseguenze a causa dei pesanti bombardamenti delle loro forze aeree. Si sospetta che questo destino crudele sia toccato a tre persone scomparse lo scorso novembre.

Secondo i resoconti militari, i tre israeliani trovati morti a Gaza lo scorso anno sono probabilmente morti in un attacco aereo israeliano. L'esercito israeliano ha reso noti i risultati delle indagini, condividendoli anche con le famiglie. Due delle vittime erano soldati, mentre la terza, che era anche un cittadino francese, era stata rapita dal festival Nova.

Si ritiene che i tre siano morti in un attacco aereo del 10 novembre 2023, durante il quale è stato preso di mira un comandante di alto livello di Hamas, come dichiarato dall'esercito. Tuttavia, le circostanze esatte della loro morte rimangono poco chiare. L'analisi si basa sull'area in cui sono stati trovati, sull'analisi dell'attacco, sui dati di intelligence e sulle indagini forensi.

Avvertimenti Ripetuti delle Famiglie

I prigionieri erano detenuti in un complesso di tunnel dove si trovava il comandante di Hamas. Al momento dell'attacco, l'esercito israeliano non era a conoscenza della presenza dei prigionieri nella struttura presa di mira. L'esercito sta facendo del suo meglio per proteggere i prigionieri. L'esercito esprime le sue condoglianze alle famiglie per la loro perdita tragica e continuerà a sostenerle.

I parenti dei prigionieri avevano ripetutamente avvertito la leadership politica e l'esercito che i bombardamenti intensi a Gaza potevano rappresentare un pericolo per le vite dei rapiti. L'7 ottobre, i terroristi affiliati a Hamas e ad altre organizzazioni estremiste hanno ucciso oltre 1.200 persone in Israele e ne hanno rapite circa 250 a Gaza. Questo atto terroristico senza precedenti ha scatenato il conflitto attuale.

Dal'inizio del conflitto, il numero di palestinesi morti a Gaza ha superato i 41.200, secondo le autorità locali. Tuttavia, la veridicità di questa cifra è incerta. Secondo le fonti israeliane, circa 100 prigionieri sono ancora sotto il controllo di Hamas. Rimasto incerto il numero di quelli ancora in vita, a quasi un anno dal loro rapimento.

L'esercito israeliano ha condiviso i risultati delle indagini sulla morte dei prigionieri con le famiglie, che erano rappresentanti della Commissione che segue il caso.

Data la ripetuta preoccupazione delle famiglie per il potenziale pericolo per i prigionieri a causa dei bombardamenti intensi, è fondamentale che la Commissione prema per la trasparenza e la responsabilità nell'indagine in corso.

