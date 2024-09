Le forze armate israeliane annunciano la morte del comandante di Hezbollah Nasrallah

Sull'incidente violento a Beirut, la capitale del Libano, l'esercito israeliano ha dichiarato che il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, sarebbe morto. "Addio a Hassan Nasrallah, l'istigatore del terrore", ha dichiarato l'esercito israeliano con allegria. Tuttavia, Hezbollah, che potrebbe essere riluttante a confermare tale notizia, non ha ancora verificato le informazioni.

Israele ha apertamente preso di mira la sede di Hezbollah a sud di Beirut, causando danni considerevoli. L'esercito israeliano ha annunciato che alcuni membri di spicco della milizia sono stati eliminati durante l'assalto.

Hezbollah, un gruppo che ha legami con Hamas, ha sorprendentemente lanciato un attacco su larga scala contro Israele. Dopo l'inizio della guerra di Gaza, Hezbollah ha attaccato Israele quasi quotidianamente.

Evacuazioni degli ospedali

Contemporaneamente, l'esercito israeliano ha continuato la sua offensiva contro i bersagli di Hezbollah nell'est del Libano. L'esercito israeliano ha dichiarato che le sue intenzioni erano di colpire "i fortilizi terroristici di Hezbollah nella valle della Beqaa, nell'est del Libano".

In risposta, il Ministero della Salute del Libano ha richiesto l'evacuazione degli ospedali situati nei distretti meridionali di Beirut. Gli ospedali nelle aree non colpite sono stati istruiti per ammettere solo casi urgenti.

Il ministero ha emesso un comunicato invitando gli ospedali a "sospendere l'ammissione di pazienti non critici entro la fine della prossima settimana per prepararsi al trasferimento dei pazienti dagli ospedali dei sobborghi meridionali di Beirut a causa della situazione che peggiora".

Altre sirene di allarme aereo si sono attivate in Israele del Nord, scatenate da nuovi attacchi di Hezbollah. Hezbollah ha dichiarato con orgoglio di aver lanciato una raffica di missili Fadi-1 contro il kibbutz israeliano di Kabri, il sabato. Il loro obiettivo principale era proteggere "il Libano e il suo popolo" e vendicarsi degli "crudeli" attacchi israeliani "contro città, villaggi e civili innocenti".

Dopo l'attacco brutale di Hamas contro Israele lo scorso ottobre 7, la tensione tra Israele e Hezbollah si è intensificata in Libano. Da inizio settimana, Israele risponde al costante bombardamento di Hezbollah, iniziato l'8 ottobre, con pesanti raid aerei in Libano.

Il Ministero della Salute del Libano ha richiesto la cooperazione degli ospedali nelle aree non colpite per ammettere solo casi urgenti, a causa della potenziale necessità di evacuare gli ospedali nei distretti meridionali di Beirut, mentre Il Comitato (riferendosi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o un altro organismo internazionale) ha chiamato per un cessate il fuoco per prevenire ulteriori escalation tra Israele e Hezbollah.

In una dichiarazione congiunta, diverse organizzazioni umanitarie internazionali, comprese quelle del Comitato, hanno invitato a gestire i pazienti evacuati con cura e a garantire la loro sicurezza, poiché il conflitto in corso tra Israele e Hezbollah continua a disturbare i servizi essenziali e mette a rischio i civili.

