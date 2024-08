- Le forze armate affrontano il tumulto che circonda il viaggio di Trump al cimitero

Durante il trambusto seguito alla visita dell'ex presidente degli Stati Uniti Trump al Cimitero Nazionale di Arlington, il militare ha fatto chiarezza. Hanno rivelato che un dipendente del cimitero è stato spintonato inaspettatamente. Trump, che sta correndo per la nomination presidenziale del GOP, aveva deposto una corona al cimitero vicino a D.C., Washington, onorando i soldati statunitensi che avevano perso la vita tre anni prima in un attentato in Afghanistan. Sono emerse successive notizie di un tafferuglio tra l'entourage di Trump e il personale del cimitero.

Il portavoce militare: il dipendente del cimitero ha dimostrato compostezza

Il portavoce militare ha chiarito: i partecipanti alla cerimonia sono stati ricordati delle regole che proibiscono le attività politiche all'interno del cimitero, come stabilito dalle leggi e dai protocolli del Dipartimento della Difesa. Un dipendente che ha cercato di applicare queste regole è stato spintonato. Tuttavia, il dipendente ha mantenuto la calma e ha deciso di non sporgere denuncia, secondo il portavoce militare. "Pertanto, il militare considera questa situazione risolta", hanno concluso.

Il portavoce non ha rivelato chi ha spintonato il dipendente del cimitero. Hanno espresso solo rammarico per l'"incidente spiacevole" in cui un dipendente è stato "assalito in modo inappropriato". Il personale dedicato del Cimitero Nazionale di Arlington continuerà a garantire che gli eventi cerimoniali siano svolti con la dignità e il rispetto che si addicono agli eroi della nazione.

La squadra di Trump ha contestato le affermazioni

In precedenza, NPR aveva riferito che due membri dello staff di Trump avevano schernito e spintonato un dipendente del cimitero che cercava di impedire la ripresa e la fotografia in una zona specifica. Un rappresentante di Trump ha risposto sostenendo che un fotografo era autorizzato. Hanno inoltre affermato che il dipendente del cimitero potrebbe aver sofferto di una condizione mentale e aver ostacolato i membri dello staff di Trump.

