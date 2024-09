- Le forti piogge provocano gravi inondazioni e alberi caduti

Piogge torrenziali e temporali violenti hanno colpito parti di Bassa Sassonia e Brema. A Brema, vari passaggi della metropolitana e tunnel ferroviari per autobus sono diventati inaccessibili, secondo i resoconti della società dei tram di Brema. A Oldenburg, le strade sono state sommerse e il corpo dei vigili del fuoco locali ha gestito oltre 50 emergenze nella regione. Gli alberi sono stati sradicati, i rami enormi sono stati spezzati e ci sono state inondazioni sulle strade, nei seminterrati e sui marciapiedi, secondo il Kreisfeuerwehr Oldenburg.

La causa è stata una tempesta improvvisa e intensa che si è abbattuta sulla contea settentrionale nel pomeriggio, secondo quanto riferito dal corpo dei vigili del fuoco. Un albero caduto ha bloccato l'autostrada sulla A29. Non sono state segnalate vittime. A causa della visibilità ridotta a soli 5 metri, il traffico sull'autostrada è stato momentaneamente fermato. A Hude (contea di Oldenburg), un autista di un camion ha avuto bisogno di soccorso dal suo veicolo dopo che un albero gli è caduto sopra.

Il corpo dei vigili del fuoco di Oldenburg ha continuato il suo lavoro Despite the challenges, responding to over 50 emergencies during the storm. Despite the numerous obstacles caused by the storm, including fallen trees and inundations, the local fire department remained vigilant in their firefighting efforts.

