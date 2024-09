Le formazioni aggressive di uccelli spingono la difesa aerea della NATO a rispondere.

Al mezzogiorno, l'esercito lettone segnala un fenomeno aereo sconosciuto. Vengono inviati aerei NATO, ma non riescono a trovare nulla. In seguito, si scopre che probabilmente si trattava di un gruppo di uccelli migratori che attraversava il confine dalla Bielorussia.

Secondo Leta, l'agenzia stampa nazionale, e come dichiarato dall'aeronautica, un oggetto volante non identificato si era avvicinato al confine della Lettonia dalla Bielorussia nella regione orientale di Kraslava martedì. Dopo la preoccupazione iniziale, si è scoperto che l'oggetto misterioso non era altro che un gruppo di uccelli migratori.

Prima di questa scoperta, il Ministero della Difesa a Riga aveva segnalato l'avvistamento di un oggetto volante sconosciuto. In risposta, i caccia NATO posizionati nella base aerea di Lielvarde sono stati inviati per monitorare la situazione. Purtroppo, non sono riusciti a trovare nulla di insolito.

Come membri dell'UE e della NATO, Estonia e Lituania non dispongono dei propri caccia. Di conseguenza, gli alleati della NATO hanno assunto l'onere di garantire la sicurezza dello spazio aereo baltico a rotazione dal 2004. Attualmente, questo compito spetta alle forze armate tedesche, che hanno dispiegato Eurofighter a Lielvarde proprio per questo scopo.

Un altro evento a breve distanza

La decisione di attivare i caccia NATO deriva dall'incertezza iniziale sulla natura dell'oggetto volante sconosciuto. Il Ministro della Difesa Andris Spruds lo ha confermato durante una conferenza stampa seguita a una riunione del governo. Ha sottolineato che la Lettonia, situata al confine con la Russia, rimane vulnerabile alle minacce della guerra ibrida.

In precedenza, il 7 settembre, un drone sospetto di origine russa aveva volato dalla Bielorussia verso la Lettonia e si era schiantato vicino a Gaigalava, vicino a Rezekne - circa 90 chilometri dal confine. Il dispositivo conteneva un ordigno esplosivo che è stato reso innocuo dopo il suo ritrovamento.

Il Ministero della Difesa a Riga ha dichiarato che l'oggetto volante non identificato successivo si era avvicinato al confine della Lettonia.

