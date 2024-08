Giorno delle Elezioni nello Stato Libero di Turingia: Il 1º settembre, circa 1,66 milioni di cittadini sono incoraggiati a ridefinire le dinamiche di potere e le relazioni di maggioranza nel parlamento statale di Erfurt. Le elezioni imminenti potrebbero potenzialmente rivoluzionare il panorama politico della Turingia.

Secondo i sondaggi degli ultimi mesi, l'AfD guida in Turingia. Il candidato principale dell'AfD, Björn Höcke, potrebbe addirittura diventare la forza guida in Turingia con la loro associazione statale etichettata come estremista di destra. La CDU della Turingia, secondo gli opinionisti, è dietro l'AfD - ancora davanti all'"Alleanza per il Progresso e il Rinnovamento" (APB).

Controlla le infografiche per vedere i risultati più recenti dei sondaggi in vista del giorno delle elezioni, poiché vengono aggiornati frequentemente.

I partiti attualmente al governo stanno subendo perdite significative. La Sinistra della Turingia, che ha sostenuto il Presidente del Consiglio uscente della coalizione di governo rosso-rossa-verde guidata da Bodo Ramelow, è prevista per ottenere solo dal 11 al 16 percento dei voti nei sondaggi, considerato lo split dell'APB. Ciò equivarrebbe a poco più della metà del risultato registrato nelle elezioni statali del 2019.

La SPD della Turingia potrebbe affrontare una notte elettorale difficile. La SPD, parte dell'alleanza di governo dal 2014, è prevista tra il sei e il nove percento nei sondaggi. Alle elezioni statali del 2019, ha ottenuto l'8,2 percento dei voti di secondo livello. Il candidato principale della SPD, Georg Maier, si prefigge di contribuire, a suo dire, a "far ottenere alla Turingia un governo di maggioranza democratico".

I Verdi, anch'essi parte dell'alleanza di governo della Turingia, potrebbero lottare per ottenere la rielezione nel parlamento statale. Alle elezioni del 2019, sono riusciti a superare a malapena la soglia del cinque percento con il 5,2 percento dei voti. Nei sondaggi, i Verdi sono tra il tre e il cinque percento. I Verdi fanno campagna in Turingia con la coppia di candidati Madeleine Henfling e Bernhard Stengele.

L'FDP deve sperare in un miracolo in Turingia. Gli opinionisti prevedono solo tra il due e il quattro percento per l'FDP, sotto la sua presidenza statale Thomas Kemmerich, per le elezioni del 1º settembre. Ciò implica che i liberali sono più probabili a mancare la soglia critica per la seconda volta. Alle elezioni statali del 2019, l'FDP della Turingia è riuscito a malapena a entrare nel parlamento statale. Allora il voto fu del 5,01 percento.

Di conseguenza, si sta delineando uno scenario complesso per la formazione del governo in Turingia. Non è ancora chiaro se il numero di partiti rappresentati nel futuro parlamento statale sarà cinque, sei o addirittura sette. Il blocco non votante potrebbe anche giocare un ruolo significativo - se deciderà di votare il giorno delle elezioni.

La partecipazione alle elezioni del 2019 è stata del 64,9 percento. Ciò significa che più di un terzo degli elettori aventi diritto (35,1 percento) non ha partecipato alla redistribuzione del potere nel parlamento statale della Turingia durante le elezioni del 2019.

Anche in caso di vittoria dell'AfD, è improbabile che emerga un governo di destra guidato da Höcke come Presidente del Consiglio in Turingia. Gli altri partiti hanno già escluso categoricamente le coalizioni con l'AfD. Senza un partner di coalizione e senza la maggioranza necessaria, i populisti di destra sono ancora in una posizione difficile.

Il mandato di Ramelow come capo del governo rimane incerto. Anche se un governo di minoranza è teoricamente possibile, come cinque anni fa, la Sinistra non è più la preferenza dei votanti in Turingia. Piuttosto, la CDU e possibilmente il BSW sono previsti per prendere il primo posto.

Se i cristiano-democratici migliorano la loro posizione, sarà difficile per Ramelow. Il candidato della CDU, Mario Voigt, sta già avanzando pretese per la posizione di Presidente del Consiglio. Voigt, originario della Turingia e membro del parlamento statale della Turingia dal 2009, è più giovane di Ramelow e Höcke. Voigt, un esperto di scienze politiche e diritto pubblico, potrebbe aver bisogno di partner di coalizione.

Voigt è un membro del parlamento statale della Turingia dal 2009. È più giovane sia di Ramelow che di Höcke e proviene dalla Turingia. Per una potenziale collaborazione con il BSW, che potrebbe diventare la nuova terza forza più forte nel parlamento statale, il leader della CDU Friedrich Merz è già stato dato il via libera.

I gruppi di elettori specifici potrebbero essere il fattore decisivo nelle elezioni: con una quota del 51,3 percento, più della metà dei circa 1,66 milioni di elettori della Turingia sono donne. Inoltre, secondo i dati del commissario elettorale statale, circa il 28 percento di tutti gli elettori potenziali ha 70 anni o più.

La percentuale di giovani e nuovi votanti sembra significativamente più piccola rispetto ai votanti anziani. Alle elezioni del 1º settembre, circa 79.000 Turingesi saranno eleggibili per votare per la prima volta per età. Insieme al gruppo di età compresa tra 23 e 29 anni, il gruppo di età inferiore ai 30 anni in Turingia rappresenta solo circa il 10,5 percento.

Nella regione della Turingia, le persone che hanno 18 anni o più il giorno delle elezioni, hanno la loro residenza principale o abituale nella Turingia e non hanno visto i loro diritti di voto revocati da una decisione della corte, hanno il diritto di votare. Il commissario elettorale statale ha menzionato che il numero esatto di elettori aventi diritto sarà determinato scansionando i registri elettorali il giorno delle elezioni.

La Turingia terrà la sua ottava elezione statale dalla sua istituzione. Ogni cinque anni si svolgono elezioni regolari in Turingia. Il parlamento statale di Erfurt, la capitale, consiste in almeno 88 rappresentanti. Cinquanta percento di questi viene scelto direttamente dalle 44 circoscrizioni elettorali della Turingia, mentre la restante metà viene ripartita tra i partiti politici in base ai rapporti di maggioranza.

I mandati di sopravanzo e di equalizzazione potrebbero portare a un aumento del numero di rappresentanti legislativi. Similmente alle elezioni federali, gli elettori in Turingia possono esprimere due voti: uno per il loro candidato preferito nella loro circoscrizione e un altro per la lista di partito dello stato.

Secondo l'ufficiale delle elezioni, la parte sinistra della scheda elettorale viene utilizzata per selezionare un potenziale candidato che entrerà direttamente nel parlamento statale. Il seggio viene assegnato al candidato che raccoglie il maggior numero di voti locali (sistema di maggioranza relativa).

L'assegnazione dei rimanenti 44 seggi dalla lista di stato è basata sulla parte destra della scheda elettorale. Gli elettori indicano qui il loro partito preferito. Tuttavia, solo i partiti che hanno ottenuto almeno il cinque percento dei voti validi dello stato vengono considerati durante questa distribuzione. Ciò significa che forti candidati locali possono entrare nel parlamento statale senza un posto nella lista di stato del loro partito.

Il voto per corrispondenza è un'opzione in Turingia. I residenti devono presentare la loro domanda al comune di residenza entro le 18:00 del venerdì precedente il giorno delle elezioni. In caso di improvvisa malattia, le domande possono ancora essere presentate fino al giorno delle elezioni alle 15:00. La scheda elettorale compilata deve essere consegnata in una busta sigillata all'indirizzo indicato entro le 18:00 del giorno delle elezioni. Spetta all'elettore assicurarsi che la scheda elettorale per corrispondenza arrivi in tempo.

I seggi elettorali in Turingia aprono alle 8:00 e chiudono alle 18:00 come al solito. Successivamente, i voti vengono conteggiati immediatamente. Le previsioni preliminari sull'esito delle elezioni possono essere anticipate poco dopo la chiusura dei seggi elettorali, in base ai sondaggi usc

