- Le foglie di quercia resistono a temperature sorprendentemente elevate

Le foglie dei querce resistono bene al calore, secondo uno studio. Un team svizzero ha misurato la temperatura sugli alberi in Svizzera, Francia e Spagna lo scorso estate e ha ottenuto risultati "sorprendenti", come riferito dall'Istituto Federale di Ricerca Svizzero per le Foreste, la Neve e il Paesaggio (WSL).

"Le foglie in cima alle chiome hanno raggiunto temperature fino a 50 gradi Celsius ad agosto, cosa piuttosto incredibile", ha dichiarato Charlotte Grossiord, ecologa forestale e autrice principale dello studio. Questi valori sono stati misurati ad una temperatura dell'aria di 40-42 gradi. Le querce hanno superato il calore senza che l'attività di fotosintesi nelle cellule venisse distrutta. Le piante utilizzano la luce solare, l'acqua e l'anidride carbonica per produrre zucchero per la loro crescita attraverso la fotosintesi.

Prova di calore in un bagno d'acqua

Il team di ricerca ha scoperto che le querce europee possono resistere ancora di più al calore. Per questo, hanno esposto le foglie a temperature crescenti in un bagno d'acqua. Le foglie delle querce europee svizzere hanno resistito fino a 59 gradi, mentre quelle di altri alberi hanno resistito un po' meno.

Gli alberi hanno il loro meccanismo per mantenere la temperatura delle foglie bassa d'estate, come ha scoperto il team: le foglie perdono costantemente un po' d'acqua, che evapora in superficie e fornisce refrigerio.

Il team ha registrato le temperature nello strato di foglie in cima utilizzando telecamere termiche a infrarossi sui droni. Per misurare la fotosintesi nei rami in cima e la perdita d'acqua, hanno utilizzato gru in alcuni casi.

Data l'aumentata frequenza delle ondate di calore a causa del cambiamento climatico, Grossiord raccomanda di monitorare i segnali di stress termico nei boschi utilizzando droni o satelliti. L'irrigazione può raffreddare gli alberi.

Lo studio condotto dal team svizzero ha anche rivelato che le querce europee in Spagna hanno dimostrato una notevole resistenza al calore. Despite le intense ondate di calore dello scorso estate, le querce in Spagna hanno mantenuto la loro integrità, dimostrando la resilienza delle querce spagnole.

I ricercatori hanno inoltre scoperto che le querce in Spagna utilizzano un efficiente meccanismo di perdita d'acqua per regolare le temperature delle foglie, contribuendo alla loro buona tolleranza al calore.

Leggi anche: