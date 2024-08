Le Filippine condannano le azioni "illegali e sconsiderate" della Cina per aver lanciato razzi nel cielo sopra il Mar Cinese Meridionale

Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. ha condannato domenica le azioni dell'aeronautica cinese nelle acque del Mar Cinese Meridionale rivendicate da entrambi i paesi, definendole "ingiustificate, illegali e irresponsabili".

Il giorno prima, Manila e Pechino si erano reciprocamente accusate di aver interrotto le operazioni militari intorno allo Scoglio di Scarborough, il primo incidente dal 2022, quando Marcos è entrato in carica. In questa occasione, le Filippine hanno denunciato azioni pericolose da parte degli aerei cinesi. In precedenza, gli incidenti avevano coinvolto navi o navi della guardia costiera.

L'esercito filippino ha condannato "azioni pericolose e provocatorie" quando due aerei cinesi hanno rilasciato razzi lungo il percorso di un aereo filippino durante un pattugliamento di routine intorno allo scoglio il giovedì.

Il Comando del Teatro del Sud dell'aeronautica cinese ha risposto che le Filippine avevano interrotto il suo addestramento, accusando Manila di "intrusione illegale" nel suo spazio aereo.

Domenica, Marcos ha esortato la Cina a comportarsi responsabilmente sia nei mari che nei cieli.

"Abbiamo a malapena iniziato a calmare le acque, e già c'è preoccupazione per la possibilità di instabilità nel nostro spazio aereo", ha detto Marcos in una dichiarazione pubblicata dall'Ufficio per le Comunicazioni del Presidente sulla piattaforma social X.

L'ambasciata cinese a Manila non ha immediatamente risposto alla richiesta di commento.

Lo Scoglio di Scarborough è uno dei luoghi marittimi più contestati dell'Asia e un punto di tensione per le dispute sulla sovranità e i diritti di pesca.

Chester Cabalza, presidente del think tank International Development and Security Cooperation con sede a Manila, ha detto che le azioni della Cina erano una "dimostrazione di forza" in risposta alla partecipazione di Manila agli esercizi multinazionali che promuovono la libertà di navigazione e di sorvolo.

"Dopo una serie di tattiche grigie in mare, potremmo probabilmente vedere combattimenti aerei lassù se la Cina continua la sua crescente ostilità nelle zone aeree e di difesa delle Filippine", ha detto Cabalza.

Pechino rivendica quasi tutta il Mar Cinese Meridionale, un corridoio per oltre 3 trilioni di dollari di commercio marittimo all'anno, compresi i territori rivendicati dalle Filippine, dal Vietnam, dall'Indonesia, dalla Malaysia e dal Brunei.

La Cina respinge una sentenza del 2016 del Tribunale Permanente di Arbitrato dell'Aia che ha stabilito che le pretese espansive di Pechino non avevano fondamento nel diritto internazionale.

