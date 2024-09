Le figure repubblicane americane accusano Zelensky di manipolare le elezioni e sostengono la destituzione dell'ambasciatore.

19:37 Consigliere del Cremlino: Kursk "sarà liberata presto"Il consigliere del Cremlino Alexei Dumin è fiducioso che le forze russe espelleranno presto le truppe ucraine dalla regione russa di Kursk. Si basa su questo per i piani della leadership militare russa. "Il nostro territorio sarà liberato presto", dice, definendo le azioni "coraggiose". Le truppe ucraine hanno iniziato un'offensiva sul territorio russo l'8 agosto e ora si difendono dai tentativi russi di riprendere il territorio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky considera il territorio uno "strumento di negoziazione".

20:54 Primo discorso del PM britannico Starmer alle Nazioni Unite: la Russia tratta i propri cittadini "come bestiame"Nel suo primo discorso davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Primo Ministro britannico Keir Starmer critica la Russia per aver trattato i propri cittadini come "bestiame" durante la guerra in Ucraina. Starmer menziona che 600.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti. "La Carta delle Nazioni Unite che voi sostenete parla di dignità umana, non di trattare i propri cittadini come bestiame e di passarli attraverso un tritacarne", dice ai rappresentanti russi. Starmer mette in discussione la capacità dei rappresentanti russi di comparire davanti alla sede dell'ONU. Il deputy ambassador russo alle Nazioni Unite, Dmitri Polianski, rimane impassibile e continua a leggere i suoi documenti.

20:11 Zelensky: Putin vuole lasciare milioni di ucraini senza riscaldamento e costringere l'Ucraina alla resaGli attacchi russi hanno distrutto quasi tutte le centrali termoelettriche e una parte sostanziale della capacità idroelettrica dell'Ucraina, dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo la sua dichiarazione, il risultato potrebbe essere milioni di persone senza riscaldamento durante l'inverno, con l'80% della capacità energetica distrutta. "Questo è come il dittatore russo Vladimir Putin si prepara per l'inverno", si lamenta Zelensky. Egli sostiene che Putin intende "lasciare milioni di ucraini al freddo e al buio per costringere l'Ucraina a soffrire e arrendersi".

20:00 Video: automobili di lusso europee abbondano nel CaucasoLe sanzioni imposte alla Russia a causa della sua invasione dell'Ucraina hanno proibito l'esportazione di automobili verso il paese. Tuttavia, sembra ci siano delle lacune. Un gran numero di veicoli di lusso può essere visto nella regione del Caucaso.

19:20 La Russia aumenta le minacce nucleari verso gli USA e la FranciaLa Russia, potenza nucleare, sta apportando modifiche alla sua dottrina di schieramento delle armi nucleari in risposta alla situazione internazionale tesa, come dichiarato dal leader russo Vladimir Putin. Secondo Putin, l'elenco delle minacce militari per cui le armi nucleari possono essere utilizzate per la deterrenza è stato ampliato nella nuova dottrina russa. Di conseguenza, il rischio che le potenze nucleari occidentali, come gli USA e la Francia, diventino bersagli di un contrattacco russo aumenta.

18:15 Zelensky presenterà il piano di vittoria a Biden e HarrisIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris a Washington il giovedì. Zelensky presenterà il suo piano di vittoria, dettagliando un percorso per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo Zelensky, i prossimi passi della guerra saranno decisi in autunno. Il governo ucraino ritiene che l'uso di armi occidentali contro i bersagli sul territorio russo potrebbe influenzare pesantemente la guerra a favore dell'Ucraina. Tuttavia, tali armi non sono state ancora fornite dai paesi che sostengono l'Ucraina.

Secondo "The Times" del Regno Unito, il piano include quattro punti principali:

Richiesta di "garanzie di sicurezza occidentali a prova di Trump", simili a un patto di mutua difesa all'interno della NATO

Continuazione dell'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk, che serve come "strumento di negoziazione territoriale"

Richiesta di armi avanzate

Aiuti finanziari internazionali per sostenere la ripresa economica dell'Ucraina

17:57 Il Parlamento tedesco approva milioni per la ricostruzione decentralizzata dell'UcrainaIl Comitato di Bilancio del Parlamento tedesco ha approvato un pacchetto di aiuti da 70 milioni di euro per la fornitura di energia e riscaldamento dell'Ucraina. I fondi saranno utilizzati per fornire ai comuni e alle città ucraine piccole centrali termiche a blocco, sistemi di riscaldamento, generatori e pannelli solari, come annunciato dal Ministero federale per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo. Ciò dovrebbe aiutare "le persone in Ucraina a sopravvivere nella loro patria e a resistere agli attacchi russi". La ministra federale per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo Svenja Schulze ha fatto riferimento agli attacchi deliberati della Russia alle infrastrutture energetiche civili, con l'obiettivo di "sfiancare e costringere gli ucraini a uscire". "Sosteniamo l'Ucraina nella ricostruzione della sua fornitura di energia in modo decentralizzato, poiché ciò la rende meno vulnerabile agli attacchi russi".

17:08 Video: Ucraina sfida il controllo russo delle vicinanze di Vuhledar

Le forze ucraine e russe si scontrano nella città mineraria di Vuhledar dal 2022. Pesanti scontri sono visibili nei video sui social media, ma il governatore di Donetsk smentisce i rapporti sulla presenza di truppe russe nelle vicinanze di Vuhledar.

16:31 Ucraina si unisce agli alleati in un programma di droni triennale

L'Ucraina ha progettato un piano triennale per la produzione di droni, sistemi di guerra elettronica e robotici terrestri, secondo il ministro della Difesa Rustem Ummerov. Il documento è stato presentato durante le sue visite negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Germania e alla riunione di Ramstein di questo mese. Secondo lui, hanno considerato quanti droni sono necessari e come li avrebbero schierati a livello strategico, operativo e tattico. Il piano include il numero esatto di armi che l'Ucraina può produrre e i fondi necessari. "Già, diversi paesi hanno concordato di finanziare i nostri droni e missili", ha sottolineato Ummerov. Lo scorso anno, utilizzando la tecnologia dei "droni in stormo", l'Ucraina ha demolito o danneggiato oltre 200 strutture militari russe, tra cui un deposito di munizioni russo a Toropez. L'Ucraina ha la capacità di produrre oltre 3 milioni di droni all'anno, ma ha bisogno di finanziamenti esterni.

15:49 Lula promuove il piano di pace Brasile-Cina alle Nazioni Unite

Il presidente brasiliano Lula da Silva promuove un piano di pace in partnership con la Cina alle Nazioni Unite, nonostante il rifiuto dell'Ucraina della proposta come "distruttiva". Condannando l'"invasione del territorio ucraino", Lula afferma che è fondamentale creare le condizioni per i colloqui di pace tra Kiev e Mosca attualmente. La Cina e il Brasile hanno presentato il loro piano in 6 punti a maggio e Lula's advisor on foreign policy, Celso Amorim, è in contatto con i rappresentanti di 20 paesi venerdì per raccogliere ulteriori sostegno. Tuttavia, gli alleati dell'Ucraina non parteciperanno. Il piano Cina-Brasile si riferisce al conflitto come a una "crisi" e chiede una conferenza per la pace accettata da Russia e Ucraina, consentendo "discussioni equa" di tutti i piani di pace. Non si fa riferimento all'integrità dell'Ucraina o al ritiro delle truppe russe.

15:12 Fonti di intelligence segnalano che la Cina sviluppa droni con un raggio di 2000 chilometri per la Russia

I circoli di intelligence europei suggeriscono che la Russia sta avanzando un programma per i droni a lungo raggio in Cina, citando due funzionari di intelligence che hanno parlato a Reuters. Questi funzionari affermano che si tratta del primo caso di droni sviluppati e prodotti per l'uso in Ucraina dalla Cina. La filiale della società di difesa russa Almaz-Antej, IEMZ Kupol, è stata apparentemente sviluppata e testata in Cina con l'esperienza cinese un drone Garpija-3. Il G3 è stato apparentemente progettato per avere un raggio di circa 2000 chilometri e può trasportare 50 chilogrammi di esplosivi. Le fonti di intelligence affermano che si tratta della prima prova dal'inizio del conflitto che i droni completi prodotti in Cina siano stati forniti dalla Cina. I dettagli sul luogo di produzione e l'autorizzazione per la produzione su larga scala sono sconosciuti. La Cina continua a negare di fornire armi alla Russia per l'uso in Ucraina.

14:29 Putin presiede la riunione del Consiglio di sicurezza russo sulla deterrenza nucleare

Putin presiederà oggi una riunione del Consiglio di sicurezza russo per discutere la deterrenza nucleare, come annunciato dal Cremlino. Questo segue la valutazione dell'Ucraina della richiesta di integrare i missili occidentali con portate più lunghe per attacchi profondi nel territorio russo. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha descritto la riunione come un evento importante. "Il Presidente terrà un discorso. Il resto rimarrà classificato per ovvie ragioni", ha aggiunto Peskov.

13:54 Peskov risponde all'intervento di Zelensky alle Nazioni Unite

Il Cremlino ha criticato il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Consiglio di sicurezza dell'ONU. "Il tentativo di costringere la Russia a compromessi attraverso la pace è un errore fatale", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Ha definito la Russia un "campione della pace" ma solo a condizione che la sicurezza del paese sia garantita. I motivi per aver avviato l'"operazione militare" in Ucraina devono essere raggiunti, ha affermato Peskov. La Russia continua a definire il suo aggressivo attacco al paese come qualcosa di diverso dalla guerra. Mosca insiste che le territori ucraini debbano essere ceduti, i piani per unirsi alla NATO abbandonati e deve essere implementata una "denazificazione", presumibilmente implicando un governo proxy dipendente da loro.

13:18 "Salva le vite" - L'Ucraina dimostra i soldati in addestramento su un sistema di difesa aerea avanzato Skynex di Rheinmetall

Il ministero della Difesa ucraino ha condiviso un video che mostra i soldati ucraini in addestramento su un moderno sistema di difesa aerea Skynex di Rheinmetall. Al momento ci sono due in funzione nel paese sotto attacco da parte della Russia, con altri due attesi dall Germania a breve. Skynex è efficace contro i bersagli a breve raggio, come i droni. "Apprezziamo i nostri partner per il rafforzamento delle capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Più difesa aerea per l'Ucraina significa più vite innocenti protette", ha notato il ministero della Difesa nel video.

12:42 Veicoli Blindati con Difesa Drone - Munz: "L'Appoggio della Cina alla Russia è Ampio"Il Presidente ucraino Zelensky accusa la Cina di fornire a Russia dati satellitari per spiare le centrali nucleari ucraine. Munz, corrispondente di ntv, discute del sostegno militare che la Cina offre alla Russia. Questo va oltre la condivisione di informazioni tattiche, spiega Munz.

12:01 Politico: L'Ucraina Identifica il Mediatore Preferito per Porre Fine alla Guerra - Modi

Secondo il report di Politico, l'Ucraina ha identificato il suo mediatore preferito per aiutare a risolvere la guerra con la Russia: Narendra Modi, il Primo Ministro indiano. Un alto funzionario ucraino ha detto a Politico che l'India è la migliore speranza dell'Ucraina per raggiungere un trattato di pace con cui possa convivere. Durante i loro colloqui dello scorso estate, Modi ha reso chiaro che, mentre Kyiv dovrà fare alcune concessioni, qualsiasi proposta per porre fine al conflitto non dovrebbe comportare la cessione di territori alla Russia. L'India mantiene relazioni cordiali con Mosca.

11:35 Vittime nell'Attacco Ucraino alla Regione Russa di Belgorod

Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco alla città russa di Belgorod, vicino al confine ucraino, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. Quattro sono state ricoverate in ospedale, secondo il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, che ha pubblicato su Telegram. Un palazzo e 75 edifici residenziali più piccoli sono stati danneggiati, insieme a numerosi veicoli, condotte dell'acqua e del gas. L'attacco ucraino viene percepito da osservatori indipendenti come una rappresaglia per un raid aereo russo sulla città ucraina di Kharkiv.

10:59 Un Medico dell'Esercito Ucraino Usa un Monopattino Elettrico sul Campo di Battaglia

Un video condiviso da United24media e dal Ministero della Difesa ucraino mostra un medico dell'esercito che utilizza un monopattino elettrico sul campo di battaglia. Il video è accompagnato dalla didascalia "Trasformazione del movimento nelle prime linee". Il medico suggerisce che questa è un'ottima soluzione per trasportare rapidamente e silenziosamente forniture come munizioni, acqua, radio e batterie ai soldati con entrambe le mani libere.

10:18 "Arrendersi a Putin" - Klingbeil Critica il BSW

Dopo le elezioni dello stato del Brandeburgo, il capo dell'SPD Lars Klingbeil ha chiesto chiarezza sugli obiettivi del Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nelle prossime trattative. "Ora ci saranno trattative, come in Turingia e Sassonia, e dobbiamo capire: quali sono le principali richieste del BSW? Dove vuole andare questa alleanza?" ha detto su RBB Inforadio. Dice che molte persone non sono chiare su questo. Si tratta di valutare i risultati delle elezioni e "determinare come possa essere formato un governo stabile". Klingbeil indica anche che spesso sente dal BSW, "Domani sospenderemo l'invio di armi all'Ucraina e il giorno dopo ci sarà la pace. Non è fare la pace, è arrendersi a Putin", dice, definendo il BSW un partito populista.

09:39 "Il Triunfo della Propaganda di Putin" - L'Economista Condanna i Media

L'economista Rüdiger Bachmann condanna la "normalizzazione degli apologeti di Putin nei e attraverso i media" su X, definendolo il "più grande trionfo della propaganda di Putin" finora. "Domanda: perché puoi parlare con i leccapiedi di Putin, ma non con i leccapiedi di Putin tedeschi? Per i democratici, entrambi dovrebbero essere off-limits", dice. Riceve il sostegno dello esperto militare Gustav Gressel, che condivide il post.

08:55 Lammy Lancia un Avvertimento Forte alla Russia nel Consiglio di Sicurezza dell-ONU

Il Segretario degli Esteri britannico David Lammy ha tenuto un discorso risoluto nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, rivolgendosi direttamente ai leader del Cremlino e senza lasciare spazio a fraintendimenti: "Vladimir Putin, se colpisci gli ospedali ucraini, sappiamo chi sei. Se mandi mercenari ai paesi africani, sappiamo chi sei. Se assassini oppositori in città europee, sappiamo chi sei. La tua invasione è solo a tuo vantaggio. Vuoi espandere il tuo stato criminale in un impero criminale, costruito sulla corruzione, derubando sia il popolo russo che l'Ucraina".

08:28 L'Ucraina Rapporta Attacchi di Droni e Missile Russi

L'aeronautica ucraina riferisce di essere stata attaccata dalla Russia attraverso 32 droni e 8 missili durante la notte. Di questi, 28 droni e 4 missili sono stati abbattuti. Non ci sono informazioni immediate sulle vittime o sui danni.

7:48 ISW: Le Forze Russe Raggiungono i Sobborghi di Vuhledar - Nessun Vantaggio Tattico MaggioreLe forze russe hanno raggiunto i sobborghi di Vuhledar, secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Stanno intensificando i loro attacchi nella zona. Tuttavia, l'ISW non vede un significativo vantaggio tattico in ulteriori offensive nella regione occidentale del Donbass se Vuhledar cadrà. Un rapido sequestro dipende dal comportamento delle truppe ucraine - se si ritirano o se si impegnano in combattimenti prolungati. Ieri, Deepstate ha riferito che la 72ª brigata meccanizzata è ancora in Vuhledar. Anche se Vuhledar venisse catturata, non fornirebbe immediati vantaggi tattici all'offensiva russa a causa del terreno difficile e della mancanza di cruciali rotte logistiche, secondo l'ISW.

7:06 "Operazione Molto Intricata e Trionfale" - L'Ucraina Rapporta Vittorie nella Regione di KharkivIl servizio di intelligence militare ucraino ha riferito la liberazione della centrale elettrica di Vovchansk nella regione di Kharkiv vicino al confine russo. Questo segue un'operazione "molto intricata e trionfale". Il servizio di intelligence della difesa ucraina ha preso sistematicamente il controllo della centrale, ingaggiando il nemico in combattimento corpo a corpo negli edifici densi, secondo un comunicato. La centrale elettrica fungeva da fortezza della propaganda, protetta da unità russe professionali.

18:31 Russian lawmakers propose ban on "deliberate promotion of childlessness"I parlamentari russi stanno valutando l'idea di proibire la "promozione deliberata della sterilità". Lo ha annunciato il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin ai media. In sostanza, si tratterebbe di bandire l'ideologia della sterilità. "Una grande e amorevole famiglia è la base di uno stato forte", ha spiegato Volodin. La Russia sta lottando con una popolazione invecchiata e tassi di natalità bassi, problemi aggravati dal conflitto militare in Ucraina.

17:05 Comandante della Brigata Lituania delle Forze Armate Tedesche assume il comando nell'Europa orientaleIl futuro comandante della Brigata Lituania, il generale di brigata Christoph Huber, è arrivato per assumere il suo incarico nel paese NATO del Baltico. Attualmente si sta preparando per il suo ruolo nella Brigata Corazzata 45, come riportato dall'Esercito Tedesco. L'obiettivo è quello di creare una brigata pronta al combattimento che rafforzi significativamente la difesa nazionale e dell'alleanza come deterrente. In risposta al comportamento aggressivo della Russia, il governo tedesco aveva promesso di stazionare permanentemente un'unità combattente in Lituania. È prevista una forza di fino a 5.000 soldati.

16:44 Lubecca dona automezzi dei vigili del fuoco all'UcrainaLa città di Lubecca ha consegnato diversi automezzi dei vigili del fuoco ai rappresentanti dell'Ucraina per l'uso successivo. I quattro autopompe e l'ambulanza - appartenenti in precedenza alla squadra dei vigili del fuoco volontari - sono stati consegnati all'inizio della settimana. "Solitamente sarebbero messi all'asta. Ma dopo una richiesta dell'organizzazione di aiuti all'Ucraina, li abbiamo rimessi a nuovo e ora possiamo donarli all'Ucraina con la coscienza pulita, in modo che possano essere utilizzati lì", ha detto Henning Witten, capo della tecnologia del corpo dei vigili del fuoco professionisti di Lubecca.

15:45 Pistorius vede scadenza per la modernizzazione delle Forze Armate Tedesche entro il 2029Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha sottolineato l'importanza di equipaggiare rapidamente le Forze Armate Tedesche. Entro il 2029, si deve fare i conti con la Russia che completa la sua ricostruzione militare e potrebbe essere in grado di lanciare un attacco militare sul territorio della NATO, ha detto il politico SPD durante una visita al Reggimento degli Elicotteri d'Attacco 36 "Kurhessen" dell'Esercito Tedesco a Fritzlar, nell'Assia settentrionale. "Per questo motivo, è fondamentale che ci adattiamo il più rapidamente possibile a questa minaccia", ha spiegato.

12:13 La Russia si basa sulle esportazioni di gas per le spese militari di massaDespite the Western sanctions, Russia is relying on high oil and gas revenues in its budget planning for 2025. Prime Minister Mikhail Mishustin said at a government meeting in Moscow that state revenues should rise by 12 percent to 40.3 trillion rubles (around 390 billion euros). The energy sector's share in revenues will rise to nearly three-quarters. Reports suggest that the future budget is also geared towards the war of aggression against Ukraine and a large-scale military buildup. Spending of 13.2 trillion rubles for the military is planned, reported the financial news agency Bloomberg from Moscow. In total, 40 percent of all spending is planned for defense and internal security - more than the spending on education, health, social services, and the economy combined.

01:05 Baerbock Stabilisce gli Elementi Centrali per il Patto di PaceLa ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock delinea gli aspetti vitali per eventuali discussioni di pace in un tentativo di porre fine all'invasione russa dell'Ucraina. "La pace significa preservare l'Ucraina come uno stato sovrano e autonomo. Implica garanzie di sicurezza", afferma Baerbock durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. "Quando parliamo di pace, intendiamo che debba essere giusta e duratura", ribadisce Baerbock. Ha inoltre notato che "riguardo alla pace in Ucraina, significa garantire che la fine del conflitto non segnali nuovi preparativi in Russia". Questo vale anche per l'Ucraina, la Moldavia e la Polonia. La pace deve essere giusta e duratura.

00:21 Blinken Condanna la Cina e l'Iran presso l'ONUIl Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken esorta un'azione più decisa contro i sostenitori della Russia nel conflitto ucraino durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. "Il modo più rapido per procedere è prevenire coloro che appoggiano l'aggressione di Putin", afferma Blinken. Inoltre, promuove una pace giusta che si attenga ai principi della Carta delle Nazioni Unite. In particolare, Blinken menziona il sostegno della Russia da parte della Corea del Nord e dell'Iran.

23:45 La Cina: "Non siamo coinvolti nel conflitto ucraino"Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi chiede al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di intensificare gli sforzi per medi

22:00 Trump sull'Ucraina: "Dobbiamo Andarcene"

Il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump afferma che gli Stati Uniti dovrebbero ritirarsi dal conflitto in Ucraina. Secondo Trump, il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris, suoi avversari nelle elezioni, hanno coinvolto gli Stati Uniti nel conflitto. "Adesso non possono più estrarci. Non sono in grado di farlo." Solo con lui come presidente, sostiene Trump, gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi dal conflitto: "Mi occuperò io della questione. Negozierò il nostro ritiro. Dobbiamo andarcene."

21:30 Circoli: Gli USA Forniscono Nuovi Aiuti Militari all'Ucraina

Gli Stati Uniti stanno inviando nuovi aiuti militari all'Ucraina, del valore di circa $375 milioni, secondo fonti ufficiali. Questo invio comprende bombe aeree a media portata, diversi tipi di missili, artiglieria e veicoli corazzati, come confermato dalle autorità statunitensi. Un annuncio ufficiale è atteso per domani. Questo pacchetto di aiuti è uno dei più grandi approvati di recente e involve il prelievo di armi dalle riserve militari statunitensi per accelerare la consegna all'Ucraina. Con questo ultimo aiuto, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina oltre $56,2 miliardi in aiuti militari dalla inizio dell'invasione russa nel 2022.

Leggi tutti gli sviluppi precedenti qui.

In seguito all'inchiesta della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti sul possibile utilizzo improprio di fondi per la campagna presidenziale della vicepresidente Kamala Harris, si potrebbe chiedere: "L'inchiesta sull'allegato utilizzo improprio di fondi potrebbe influire sui rapporti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il Partito Democratico degli Stati Uniti, alla luce della controversia relativa al viaggio dell'ambasciatore ucraino in una fabbrica di armi in Pennsylvania?"

Data la situazione di tensione tra Russia e Ucraina, un'altra ipotesi potrebbe essere: "Il risultato del conflitto ucraino potrebbe influire sulla posizione della Russia sull'eventuale utilizzo di armi nucleari in future dispute internazionali?"

Leggi anche: