Le figure progressiste Wissler e Schirdewan dichiarano la loro partenza.

I leader della Sinistra, Janine Wissler e Martin Schirdewan, hanno deciso di dimettersi. Hanno annunciato la loro decisione di non candidarsi per un altro mandato come presidenti del partito durante la riunione del comitato esecutivo della prossima conferenza di ottobre, come rivelato domenica.