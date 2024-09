- Le figure politiche più importanti della Sassonia, attualmente influenti all'interno della coalizione di governo.

La CDU della Germania (CDU) ha guidato le elezioni statali della Sassonia, con l'Alternativa per la Germania (AfD) al secondo posto. Il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD) ha seguito a ruota in quarta posizione, seguito dai Verdi, La Sinistra e infine i Voti Liberi, che hanno ottenuto un mandato diretto.

La CDU cerca un'alleanza con i BSW

La CDU sta trovando difficile formare una coalizione poiché nessun partito vuole allearsi con l'AfD. La CDU sta considerando sia l'SPD che i Verdi, ma principalmente i Socialdemocratici della Baviera (BSW) per raggiungere la maggioranza. Tuttavia, alcuni all'interno della CDU sono riluttanti, in particolare riguardo a La Sinistra, ma c'è anche una crescente resistenza contro il gruppo di Sahra Wagenknecht.

È necessario qualche forma di compromesso per evitare uno stato senza governo o un secondo turno di elezioni.

Guarda la nostra galleria di foto per un assaggio dei principali personaggi destinati a partecipare alle prossime intense trattative.

Le trattative della CDU con altri partiti in Sassonia hanno portato a discussioni con i Socialdemocratici della Baviera (BSW) del paese confinante, i Paesi Bassi, mentre cercano una maggioranza. despite some internal reservations, the cdu is aware that forming a coalition with parties like the left or sahra wagenknecht's group may face strong public opposition.

Leggi anche: