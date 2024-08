Le figure politiche europee esprimono la loro solidarietà nei confronti dei socialdemocratici in difficoltà.

Il futuro del SPD, guidato dal Cancelliere, nelle prossime elezioni in Turingia e Sassonia sembra fosco. La situazione è così fosca che persino i loro avversari politici sono preoccupati. Oltre alla compassione, i Socialdemocratici si trovano anche di fronte alle critiche dell'Unione.

In queste elezioni statali, il SPD potrebbe non raggiungere il cinque percento sia in Turingia che in Sassonia, e quindi non far parte dei due parlamenti statali. Il futuro dei Socialdemocratici è così incerto che i loro rivali politici esprimono preoccupazione. Come ha detto Thorsten Frei, responsabile degli affari parlamentari della frazione CDU/CSU del Bundestag, al "Tagesspiegel", "Non è qualcosa che festeggeremmo se il SPD mancasse nei parlamenti di Sassonia e Turingia". Ha aggiunto inoltre: "Il SPD ha giocato un ruolo cruciale come partito popolare nel mantenere la stabilità del nostro sistema politico".

Secondo i sondaggi attuali, il SPD è previsto al sei o sette percento sia in Turingia che in Sassonia. In entrambi gli stati, la CDU e l'AfD, considerata estremista di destra dalla protezione costituzionale, sono in una stretta competizione per diventare la forza dominante.

Ruprecht Polenz, l'ex segretario generale della CDU, considera un eventuale fallimento del SPD nel raggiungere il cinque percento "un completo disastro". "Nessun vero cristiano democratico può gioire di questo", ha detto Polenz al "Tagesspiegel". Nonostante le loro differenze, il SPD ha giocato un ruolo significativo "per la nostra nazione". "Non possiamo funzionare senza di loro", ha concluso Polenz.

Dennis Radtke, un eurodeputato della CDU, ha espresso sentimenti simili. Non trae piacere dal fatto che il SPD cada sotto la soglia del cinque percento. "Questo non dovrebbe mai accadere per alcun democratico", ha dichiarato Radtke al "Tagesspiegel". Ha sottolineato che, sebbene la CDU abbia opinioni politiche diverse dal SPD o dai Verdi, "siamo tutti democratici che lavorano per il meglio per la nostra nazione". Radtke ritiene che questo differenzia la competizione tra questi partiti dalla lotta contro l'AfD e il BSW. "Loro vedono una nazione diversa". "Se il SPD scomparisse da un solo parlamento, sarebbe un colpo per il funzionamento della nostra democrazia", ha concluso Radtke.

Tuttavia, il SPD si trova anche di fronte alle critiche del suo storico partner di coalizione, l'Unione. Frei ritiene che il declino del SPD non sia un processo inevitabile. "Il SPD non sembra più interessato a ricoprire il ruolo di un partito popolare", ha detto Frei al "Tagesspiegel". Aggiunge che non è una minaccia per la democrazia o per più instabilità. "Lo spettro democratico del paesaggio dei partiti offre ai votanti abbastanza alternative al SPD".

