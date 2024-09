Le figure politiche dell'UE sostengono la candidatura di Merz come cancelliere.

Dopo le vittorie nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia, si vocifera che la CDU stia nominando ministri in entrambe le regioni. Il trionfo ha scatenato i discorsi su Friedrich Merz come possibile opzione per la candidatura a cancelliere nelle prossime elezioni federali. Tuttavia, il sindaco di Berlino sembra essere l'unico membro del partito insoddisfatto dei risultati.

Ancora una volta, l'Unione sta discutendo della possibilità che Merz diventi cancelliere per le prossime elezioni federali. Günther Oettinger, ex presidente del Ministero-Presidente del Baden-Württemberg e commissario UE, sostiene la candidatura di Merz e spinge per una decisione immediata. "Non nominarlo subito dopo le elezioni del Brandeburgo sarebbe un errore", ha detto Oettinger al "Tagesspiegel". Le elezioni nel Brandeburgo sono previste tra tre settimane. "C'è un ampio sostegno all'interno del partito per Merz nel ruolo di cancelliere", ha aggiunto Oettinger.

Thorsten Frei, capo del gruppo parlamentare CDU/CSU nel Bundestag, ha elogiato la risposta di Merz all'attacco terroristico di Solingen. "Merz ha rafforzato efficacemente la posizione della CDU in un ambiente difficile con la sua posizione chiara", ha detto Frei al giornale. I risultati delle elezioni indicano, "che stiamo chiaramente andando nella giusta direzione con lui".

Merz e il presidente della Baviera Markus Söder avevano concordato di affrontare la 'questione K' (candidatura a cancelliere) dopo le elezioni statali. Söder aveva escluso la sua candidatura interna all'Unione prima delle elezioni federali del 2021. Tuttavia, ha lasciato la porta aperta per una riconsiderazione se la CDU glielo avesse chiesto. Il predecessore di Söder, Horst Seehofer, ha elogiato l'iniziativa di Merz per riformare la politica migratoria dopo l'attacco di Solingen. "Sono stati compiuti passi importanti", ha detto Seehofer al portale "Table.Briefings".

Delusione del sindaco di Berlino per i risultati delle elezioni

Il sindaco di Berlino, Kai Wegner, however, ha espresso delusione per le prestazioni della CDU nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia. "Non c'è nulla da festeggiare nei risultati delle elezioni della CDU", ha detto Wegner al "Tagesspiegel". "Dobbiamo riflettere sinceramente sul perché non siamo riusciti a convincere più persone della nostra posizione politica".

I risultati delle elezioni in Turingia e Sassonia, secondo Wegner, hanno rivelato in modo rivelatore che molte persone nel paese non si sentono più rappresentate dai partiti democratici al centro. "Questo è un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Potrebbe essere l'ultimo", ha avvertito Wegner.

Wegner ha anche descritto i risultati delle elezioni come una "catastrofe per il governo federale". La gente ha "indubbiamente ritirato la sua fiducia dalla coalizione a semaforo". Tutti i

