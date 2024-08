Le figure politiche dell'UE si lamentano della diminuzione dell'influenza dei socialdemocratici

Le prossime elezioni statali nella Turingia e nella Sassonia portano previsioni sfavorevoli per l'SPD, il partito del Cancelliere. La situazione è così grave che persino gli oppositori sono allarmati. Oltre alla compassione, i Socialdemocratici si trovano di fronte alle critiche dell'Unione. L'SPD potrebbe non superare la soglia del cinque percento in entrambi gli stati, uscendo così dai due parlamenti. Questa prospettiva è così sfavorevole che persino gli avversari politici non festeggiano. "La possibilità che l'SPD non entri nei parlamenti della Sassonia e della Turingia non è una fonte di gioia per noi", ha dichiarato Thorsten Frei a "Tagesspiegel". "L'SPD ha giocato un ruolo cruciale come partito popolare nel mantenere la stabilità del nostro sistema politico", ha notato il responsabile del gruppo parlamentare CDU/CSU al Bundestag. "Il nostro paese ha prosperato bene quando i partiti popolari, la CDU/CSU e l'SPD, hanno lottato per il potere".

Secondo i sondaggi attuali, l'SPD ottiene circa il sei o il sette percento sia nella Turingia che nella Sassonia. I Socialdemocratici, attualmente partner junior del governo con la Sinistra o la CDU in entrambi gli stati, sono messi alla prova dalla CDU e dall'AfD, i cui rami statali nella Turingia e nella Sassonia sono considerati di estrema destra dalla protezione costituzionale, per emergere come potere dominante.

Ruprecht Polenz, l'ex segretario generale della CDU, vede addirittura un potenziale fallimento dell'SPD nel superare la soglia del cinque percento come "un assoluto disastro". "Nessun cristiano democratico dovrebbe gioire per questo", ha espresso Polenz a "Tagesspiegel". although the SPD differs in ideology from the Union, its significant contributions to the nation shouldn't be overlooked. "We can't afford to lose them," said Polenz.

CDU MEP Dennis Radtke also refrains from gloating if the SPD fails to surpass the hurdle. "The CDU has different political aims and visions compared to the SPD or the Greens, but we share a common democratic fight for the best solutions for our nation", commented Radtke to the newspaper. The contest between these parties differs from the battle against the AfD and the BSW, "who aim for a different nation". "The disappearance of SPD from only one legislature would be a blow to our democracy's functioning", noted Radtke.

However, the SPD receives criticism for its long-term former coalition partner, the Union, as well. CDU/CSU faction manager Frei pointed out that SPD's decline was "not an inevitability". "The SPD seems reluctant to fulfill the role of a people's party." It appears to have lost contact with voters, not merely in Saxony and Thuringia. According to Frei, this doesn't necessarily mean a threat to democracy and more instability. "The democratic spectrum of the party landscape offers alternatives to the SPD for voters."

