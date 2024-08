Le figure politiche dell'UE esprimono la loro solidarietà ai socialdemocratici in difficoltà

Nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia, le prospettive di successo dell'SPD sembrano cupe. La situazione è così grave che persino i partiti dell'opposizione esprimono preoccupazione. L'SPD, guidato dal Cancelliere, potrebbe non superare la soglia del cinque percento in queste elezioni, perdendo così la rappresentanza nei due governi statali. Questo potenziale risultato ha sollevato alcune sopracciglia tra gli avversari politici. "Non è una fonte di gioia per noi che l'SPD potrebbe mancare i parlamenti statali della Sassonia e della Turingia", ha detto Thorsten Frei al "Tagesspiegel". "L'SPD, come partito popolare, ha giocato un ruolo vitale nel mantenere la stabilità del nostro sistema politico", ha spiegato Frei, responsabile degli affari parlamentari della frazione CDU/CSU del Bundestag. "Il nostro paese ha prosperato quando i partiti popolari come la CDU/CSU e l'SPD hanno competed for power."

Secondo i sondaggi attuali, l'SPD è previsto che riceva il sei o il sette percento di sostegno sia in Turingia che in Sassonia. L'SPD attualmente condivide il potere con la Sinistra o la CDU in entrambi gli stati. Tuttavia, in entrambi i Länder, la CDU e l'AFD, classificata come estremista di destra dalla protezione costituzionale, lottano per diventare la forza dominante. Ruprecht Polenz, ex segretario generale della CDU, vede persino un possibile fallimento dell'SPD nel superare la soglia del cinque percento come "un assoluto disastro". "Nessun cristiano democratico dovrebbe gioire di questo", ha dichiarato Polenz al "Tagesspiegel". Nonostante le ideologie diverse, l'SPD ha fatto contributi significativi al paese, ha riconosciuto Polenz. "Non possiamo fare a meno di loro."

Anche il deputato europeo del CDU Dennis Radtke condivide le preoccupazioni per la possibilità che l'SPD non superi l'ostacolo. "Non provo alcuna gioia, nessun democratico dovrebbe", ha detto Radtke al giornale. La CDU potrebbe avere obiettivi politici diversi dall'SPD o dai Verdi, ma tutti condividono l'obiettivo comune di servire il loro paese. Radtke ha sottolineato: "Questo differenzia la competizione tra questi partiti dalla lotta contro l'AFD e il BSW. Loro mirano a un paese diverso".

Tuttavia, il partner di coalizione uscente, l'SPD, è anche oggetto di critiche da parte dell'Unione. Frei, responsabile degli affari parlamentari del gruppo parlamentare CDU/CSU, ritiene che il declino dell'SPD non sia un processo inevitabile. "L'SPD non sembra più disposto ad assumere il ruolo di un partito popolare", ha affermato Frei. L'SPD sembra aver perso il contatto con gli elettori non solo in Sassonia e Turingia, ha fatto notare Frei. Tuttavia, questo non significa necessariamente una minaccia per la democrazia e più instabilità, ha sottolineato Frei. "Lo spettro democratico del paesaggio dei partiti offre agli elettori abbastanza alternative all'SPD".

Despite the challenging election prospects, some within the Union, such as the parliamentary business manager of the CDU/CSU Bundestag faction Thorsten Frei, believe that the SPD's decline is not inevitable. "The SPD needs to reconnect with its base and regain its status as a people's party," Frei suggested.

Leggi anche: