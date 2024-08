- Le figure di spicco della sinistra dichiarano la loro partenza

I co-leader della Sinistra, Janine Wissler e Martin Schirdewan, hanno deciso di non cercare la rielezione al congresso del partito ad Halle in ottobre, come hanno annunciato in dichiarazioni pubblicate sul sito del partito. La serie di sconfitte elettorali e le critiche crescenti nei confronti dei due leader sono le ragioni di questa decisione.

Wissler e Schirdewan hanno guidato il partito insieme dal 2022. In precedenza, Wissler aveva lavorato senza intoppi con Susanne Hennig-Wellsow della Turingia per circa un anno, prima che lei si dimettesse. Il partito ha subito una serie di sconfitte elettorali. Nel 2021, è riuscito a ottenere solo tre seggi diretti nel Bundestag grazie a una regola speciale. Alle elezioni europee di giugno, la Sinistra ha ottenuto solo il 2,7% dei voti.

Wissler ha espresso i suoi pensieri nella sua dichiarazione, "Sento il desiderio di cambiamenti personali all'interno di alcune parti del partito. Credo che ora sia il momento giusto per creare chiarezza, due mesi prima del congresso del partito, per dare al partito abbastanza tempo per un processo trasparente e discussioni interne sui candidati potenziali".

Schirdewan si è rivolto ai suoi membri del partito nella sua dichiarazione, "Date a coloro che presto prenderanno il comando l'opportunità e la fiducia che possono anche guidare il partito. Per fare ciò, dobbiamo porre fine alle lotte per il potere un po' distruttive all'interno delle nostre file".

La leadership del partito è stata sotto pressione sin dalle elezioni europee. Schirdewan ha ammesso al "Tagesspiegel", "Non si può negare, non è andata bene. Non si può addolcire la pillola". In una precedente intervista con quel giornale, aveva accennato che stava considerando di dimettersi: "Vi informerò in tempo se mi candiderò di nuovo".

Di conseguenza, la pressione sulla leadership del partito è aumentata. L'ex capo del gruppo parlamentare Gregor Gysi ha dichiarato, "Dico apertamente che abbiamo bisogno di una riforma strutturale, politica e personale". Sentimenti simili sono stati espressi dal deputato del Bundestag Dietmar Bartsch. La capo del gruppo parlamentare della Sassonia-Anhalt Eva von Angern ha invitato Wissler e Schirdewan a dimettersi. Critiche sono arrivate anche dal deputato del Bundestag veterano Gesine Lötzsch e dal candidato europeo fallito Gerhard Trabert.

La Sinistra è stata coinvolta in una disputa ideologica e una crisi di lunga data. In ottobre, il partito ha perso una delle sue figure più importanti, Sahra Wagenknecht, che ha fondato l'Alleanza per il Progresso e la Prosperità (BSW) e ha ottenuto il 6,2% alle elezioni europee, con molti voti provenienti dalla Sinistra.

**La Sinistra si prepara a eventuali battute d'arresto alle prossime elezioni statali della Turingia, della Sassonia e del Brandeburgo in settembre. Nella Turingia, dove ha ottenuto il 31% alle elezioni statali del 2019 e detiene la posizione del Presidente del Ministero Bodo Ramelow, il suo consenso è sceso

Leggi anche: