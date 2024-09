Le figure di spicco del panorama politico del Brandeburgo rifiutano con insistenza l'idea di una coalizione con l'AfD.

Se l'AfD si rivelasse la fazione più potente nelle elezioni del 22 settembre per il parlamento regionale, ne diventerebbe il presidente e il rappresentante principale dello stato, ha avvertito Woidke in un'intervista. Il suo piano è quello di impedire questa situazione utilizzando tutti i mezzi democratici a disposizione.

Despite his reservations, Woidke non ha completamente escluso la possibilità di collaborare con il recentemente costituito Brandenburg BSW. Tuttavia, ha ammesso di essere incerto sulle dinamiche interne del partito, poiché non è chiaro chi detiene il potere. Ha suggerito che potrebbe essere difficile se la presidente federale Sahra Wagenknecht detenesse un potere significativo, guidando effectively il Brandenburg BSW dalla Saarland.

Il presidente del Brandenburg BSW e candidato principale Robert Crumbach ha ribadito la posizione del partito contro l'alleanza con l'AfD. Questa decisione è stata presa alla fondazione del partito e rimane valida, ha dichiarato lunedì sera durante un'intervista con RBB. Se il BSW riuscisse a entrare nel parlamento regionale, Crumbach vede il partito in una posizione favorevole. La sua lista comprende 30 candidati, inclusi esperti navigati. Il comitato federale sta attualmente valutando i potenziali nuovi membri del partito. Crumbach ritiene altamente improbabile che i membri dell'AfD vengano accettati, ha detto. Ha anche menzionato che la questione se gli ex membri della Stasi della DDR sarebbero i benvenuti non è una preoccupazione maggiore.

Il candidato principale della CDU Redmann ha fatto eco alla posizione del suo partito nel respingere le coalizioni con il partito di sinistra e l'AfD, citando l'incompatibilità continua. Vuole impedire che i votanti delusi si spostino verso l'AfD, che sono insoddisfatti delle azioni del governo federale. "Non ci sarà una migliore politica con l'AfD", ha ammonito.

Redmann ha visto le elezioni statali della Sassonia e della Turingia come un boost per il presidente federale della Unione, Friedrich Merz. "Michael Kretschmer è stato convintamente confermato e la CDU nella Turingia ha fatto notevoli guadagni", ha notato, riferendosi ai candidati principali della CDU nei due stati federali dell'est della Germania. "In questo senso, questo rafforza anche il presidente federale", ha concluso.

I recenti sondaggi per le elezioni statali posizionano l'AfD in testa, seguita da vicino dall'SPD e dalla CDU. I Verdi, che hanno governato lo stato in coalizione con l'SPD di Woidke e la CDU dal 2019, sono a rischio di non essere rielezionati nel parlamento regionale. In caso l'SPD non riuscisse a ottenere il primo posto per la prima volta dal 1990, Woidke ha annunciato le sue dimissioni. Ha servito come Presidente del Ministero per undici anni.

