Messaggi d'odio online tormentano le stelle del tennis, inclusa una francese che condivide il proprio abuso e ottiene il sostegno. Anche il numero uno tedesco viene preso di mira. Quindi, quali sono le soluzioni sostenibili per combattere efficacemente questo problema?

Per Alexander Zverev, c'è solo una strategia per sopportare l'odio su internet: "Ignoralo." L'argomento controverso è tornato nel tennis a causa della francese Caroline Garcia che ha pubblicato commenti offensivi contro se stessa durante lo US Open. Anche il numero uno tedesco ha rivelato insulti significativi sui social media durante il torneo del Grande Slam a New York. "Guarda il mio Instagram, vedi quanti ne ricevo, quanti augurano la morte di mia madre o la mia," ha detto Zverev. "Ci sono idioti in tutto il mondo."

Garcia ha rivelato di aver ricevuto centinaia di messaggi d'odio, inclusi minacce di morte per sua madre. Anche se le fa male, è equipaggiata con meccanismi di difesa a 30 anni. "Ma non è ancora accettabile. Mi preoccupa pensare ai giovani giocatori in ascesa che devono affrontare tutto questo," ha scritto.

"Erode il divertimento"

La giovane stella Jule Niemeier ha avuto esperienze simili all'inizio della sua carriera. Ora, limita severamente la sezione dei commenti sotto i suoi post su Instagram. "Lo trovo davvero triste perché erode il divertimento," ha riflettuto la nativa di Dortmund dopo la sua vittoria al secondo turno allo US Open riguardo agli incontri con i messaggi d'odio. "Quando stai appena iniziando il tour, molti non sanno come affrontarlo."

Non passa "poco tempo" sui social network, la 25enne ha condiviso. Tuttavia, sono una piattaforma significativa per gli sponsor. "Ma condivido poco della mia vita personale, essendo consapevole di questi messaggi, per proteggere me e i miei cari," ha dichiarato. La sua buona amica Eva Lys aveva precedentemente condiviso i messaggi d'odio in pubblico - e ha ricevuto l'approvazione del pubblico dopo.

"Affrontiamo questo disastro insieme"

Lo scorso anno, la Federazione Francese di Tennis ha introdotto una soluzione tecnologica per proteggere i giocatori che partecipano al Roland Garros dai commenti offensivi. Un'IA filtra i messaggi indesiderati che i giocatori possono visualizzare scansionando un QR code per accedere ai loro account sui social media.

"La WTA e l'ATP stanno lavorando su soluzioni," ha approvato Niemeier - ma: "Non può essere completamente prevenuto. Vinci una partita e ricevi ancora questi messaggi, che è assolutamente strano." Garcia ha espresso preoccupazione per il fatto che queste piattaforme prendano ulteriori azioni contro l'odio in un lungo post sui social media. Ha anche criticato i tornei e gli sponsor del tennis con le scommesse, che ritiene contribuiscano a comportamenti di scommesse

