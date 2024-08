Le fiamme hanno consumato 5.000 ettari di vegetazione sull'isola di Madeira.

Un disastro incendiario sull'isola portoghese di Madeira ha bruciato oltre 5.000 ettari di vegetazione. Gli ufficiali hanno riferito che due terzi dei fronti dell'incendio sono stati domati dal momento in cui l'inferno è divampato il mercoledì. "Per fortuna, non ci sono stati ancora segnalati morti", ha dichiarato Miguel Albuquerque, presidente del governo regionale, in una conferenza stampa. Nessuna proprietà residenziale né infrastrutture vitali sono state distrutte.

L'incendio è iniziato nel municipio di Ribeira Brava il mercoledì, consumando successivamente i municipi vicini come Câmara de Lobos e Ponta do Sol, situati sulla costa sud-occidentale della città principale dell'isola, Funchal.

Nutrito dal vento e dal calore, il fuoco si è avventurato in terreni accidentati e impraticabili, minacciando insediamenti. Ciò ha portato al dispiegamento di circa 200 vigili del fuoco. Circa 160 residenti sono stati temporaneamente trasferiti domenica a causa dei timori per l'inalazione di fumo. Da allora sono stati in grado di fare ritorno alle loro case.

Il sindaco di Câmara de Lobos, Leonel Silva, ha dichiarato lunedì che i fronti dell'incendio persistenti nel suo municipio erano sotto controllo. "Il fuoco è quasi spento", ha dichiarato, secondo l'agenzia di stampa Lusa. Nel frattempo, un altro incendio è divampato nel municipio di Ponta do Sol, ma non ha rappresentato un pericolo per i residenti, secondo il sindaco Célia Pessegueiro.

Le autorità portoghesi hanno annunciato sabato che avrebbero inviato 76 vigili del fuoco e personale di soccorso per rafforzare gli sforzi sull'isola di Madeira. L'isola, situata vicino alla costa del Marocco, è nota come meta turistica ambita.

La distruzione causata dal fuoco ha raggiunto le scogliere accidentate e le spiagge incontaminate di diversi quartieri dell'isola di Madeira. Nonostante le sfide, la flora e la fauna uniche dell'isola continuano a resistere, dimostrando resilienza di fronte alla calamità.

Leggi anche: