- Le fiamme della California invadono l'aeroporto

In California, i pompieri stanno attualmente lottando contro numerosi incendi di grandi dimensioni, con le fiamme che si stanno avvicinando a un aeroporto situato a circa un'ora a sud-est di Los Angeles.

Il piccolo campo d'aviazione di Trabuco Canyon, nella contea di Orange, si specializza in droni, secondo i media statunitensi. All'inizio, l'incendio noto come Airport Blaze non è stato facile da domare, secondo il Dipartimento della Forestazione e della Protezione dal Fuoco della California (Cal Fire). Di conseguenza, sono state ordinate evacuazioni in diverse località circostanti.

Si segnalano che sono disponibili rifugi, mentre diverse strade sono state bloccate. Purtroppo, CBS News ha riferito tre vittime, tra cui due pompieri.

L'incendio è iniziato il lunedì, secondo le fonti. Il fuoco si è diffuso rapidamente, coprendo un'area di circa 22 km², come specificato da Cal Fire. Secondo ulteriori informazioni di CBS News, circa 1.000 professionisti sono presenti sul posto e si stanno concentrando principalmente per prevenire che il fuoco si diffonda alle strutture residenziali.

Per quanto riguarda le cause dell'Airport Blaze, non era inizialmente noto dalle fonti ufficiali. Tuttavia, le speculazioni nei circoli dei media suggeriscono che potrebbe essere stato accidentalmente innescato da attività di costruzione nelle vicinanze.

Inoltre, gli incendi boschivi stanno devastando anche altre aree della California. L'infame Line Blaze nella contea di San Bernardino, confinante con la contea di Los Angeles, si è diffuso in modo altrettanto preoccupante lo scorso fine settimana. Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case di fronte alle fiamme.

La Commissione ha dichiarato lo stato di emergenza a causa degli estesi incendi boschivi in California. Nonostante gli sforzi di 1.000 pompieri, l'Airport Blaze continua a rappresentare una minaccia significativa per le strutture residenziali vicine.

