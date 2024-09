- Le fiamme degli arancioni sono state estinte - il serbatoio serve da tagliabagno

L'incendio ad Oranienbaum è stato spento. "Non c'è più fuoco", ha dichiarato il sindaco Maik Strömer (CDU) intorno a mezzogiorno. Tuttavia, in alcuni punti si poteva ancora vedere del fumo, indicando che il lavoro non era completamente finito. Il personale dei servizi di emergenza era ancora presente, tenendo d'occhio la situazione. Inoltre, un carro armato tipo Dachs era stato attivo sin dal mattino. Il suo ruolo era quello di aprire sentieri attraverso la foresta, facilitando l'accesso dei vigili del fuoco alle zone difficili da raggiungere. Un incendio boschivo è divampato a Oranienbaum di venerdì, coprendo circa 50 ettari.

I vigili del fuoco si stanno ora concentrando sull'eliminazione delle braci rimaste in altre parti della foresta, comprese le aree in cui crescono altri ortaggi vicino alla vegetazione interessata. Dopo l'incendio, gli agricoltori locali hanno espresso preoccupazione per l'impatto sulle loro colture orticole, sperando in una rapida ripresa.

