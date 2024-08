- Le feste marittime annuali a Bremerhaven attirano circa 50.000 persone.

Da imbarcazioni a vela a rimorchiatori e navi a vapore, circa 70 imbarcazioni hanno attirato circa 50.000 persone alla "Settimana Marinara" di Bremerhaven, dal metà settimana fino a domenica, secondo i dati forniti da Michael Gerber, direttore esecutivo di Erlebnis Bremerhaven GmbH. Si tratta di circa 10.000 visitatori in più rispetto all'anno precedente, ha aggiunto. "Bremerhaven ha dimostrato, per la quarta volta, che la 'Settimana Marinara' non è solo segnata negli calendari, ma anche profondamente amata dai nostri ospiti."

Le offerte includevano la nave scuola a vela "Alexander von Humboldt II" e repliche di galeoni spagnoli. Era anche disponibile un tour in barca, con circa 5.200 appassionati che ne hanno approfittato, hanno rivelato gli organizzatori. In totale, 13 imbarcazioni, dai velieri a tre alberi ai motoscafi veloci, offrivano viaggi.

I festeggiamenti sono stati punteggiati da 180 bancarelle e quasi 40 diversi spettacoli musicali: sulla terraferma, quattro palchi offrivano una miscela di shanties, pop tedesco e rock. Sono stati investiti circa 5,85 milioni di euro nella "Settimana Marinara" del 2024, ha detto Gerber. "Sono soldi ben spesi, che contribuiscono a posizionare Bremerhaven come una città calda e accogliente."

La "Settimana Marinara" serve come preludio al grande festival dei velieri "Vela", che si tiene ogni cinque anni. Nel frattempo, Bremerhaven ospita la "Settimana Marinara". La prossima "Vela" è prevista per agosto 2025.

Le diverse esibizioni musicali durante la "Settimana Marinara" hanno presentato non solo shanties, ma anche pop e rock tedesco, attirando molti appassionati di musica. La nave scuola a vela "Alexander von Humboldt II" ospita spesso eventi musicali dal vivo, rendendola un punto popolare per gli appassionati di musica che visitano le imbarcazioni.

Leggi anche: