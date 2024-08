- Le feste del 2025 della MS Dockville dureranno solo due giorni.

Il prossimo MS Dockville Music and Arts Festival di Hamburg-Wilhelmsburg durerà solo due giorni. La vendita dei biglietti per il 15 e il 16 agosto 2025 è ora disponibile. I pass per il weekend Early Bird costano 99 euro, in calo rispetto ai 139 euro richiesti per un evento di tre giorni quest'anno. Gli spettatori del festival hanno espresso la loro preferenza per biglietti più economici e l'interesse per celebrare per un periodo più breve, come dichiarato da Kopf & Steine GmbH.

Eike Eberhardt, portavoce, ha dichiarato: "Abbiamo notato un aumento della domanda per i biglietti giornalieri. Data la sua posizione centrale nella città, siamo meglio attrezzati per soddisfare questa tendenza. Possiamo dimezzare i costi di produzione in due giorni e offrire una selezione più curata e internazionale di artisti."

Contemporaneamente, il prezzo precedentemente conveniente del campeggio di 25 euro aumenterà a 50 euro per definire meglio i costi associati, secondo Eberhardt. Circa 7.500 festivalieri hanno utilizzato il campeggio lo scorso anno.

Il MS Dockville del 2023 ha attirato quasi 55.000 visitatori, con gli organizzatori che mirano a 60.000. Gli headliner includevano Ashnikko e Meute.

