Le Ferrovie tedesche hanno cercato di nascondere i problemi con i binari delle stazioni.

È ora evidente che Deutsche Bahn (DB) sta affrontando problemi significativi riguardanti il personale dei posti di segnalamento. Questi problemi persistono da tempo, portando alla cancellazione di migliaia di treni regionali solo nel 2022. Tuttavia, DB ha cercato di nascondere l'entità completa di questi problemi.

Lo suggeriscono i documenti ottenuti dal "Süddeutschen Zeitung" (SZ), alcuni dei quali erano oscurati e altri no.

Questi documenti provengono dalla procedura BK10-23-0255_Z presso l'Agenzia federale delle reti a Bonn. Essi esortano Deutsche Bahn Infrago, l'azienda responsabile della gestione della rete ferroviaria e delle stazioni, a reclutare e formare personale sufficiente per i posti di segnalamento. Quando l'autorità ha richiesto informazioni specifiche sull'entità dei problemi e sulle loro conseguenze, sono stati forniti i documenti non oscurati per il loro uso. Altri soggetti coinvolti nella procedura e interessati a mantenere operazioni fluide nei posti di segnalamento avrebbero ricevuto principalmente documenti oscurati.

I documenti originali rivelano quando questi problemi nei posti di segnalamento sono iniziati. Nel 2021, con 688 posti di segnalamento, solo pochi erano temporaneamente fuori servizio. L'anno successivo, le cifre sono esplose: 4165 posti di segnalamento erano fuori servizio per ore a causa della carenza di personale. Nel primo semestre del 2023, questa cifra era di 2459. Questi problemi hanno avuto ripercussioni sul traffico ferroviario: i gravi problemi nei centri di controllo hanno portato alla cancellazione di 6856 treni regionali nel 2022. Nel primo semestre del 2023, questo numero era di 3388. Non sembrano esserci figure più recenti disponibili.

Per Deutsche Bahn Infrago, tutto ciò è considerato "informazioni commerciali e segreti aziendali che non dovrebbero essere rivelati nei dettagli a un pubblico illimitato e anche all'industria". Questa è la posizione della società della rete DB, come stabilito in una sentenza del Tribunale amministrativo di Colonia del febbraio 2024. Tuttavia, il tribunale ha dissentito e ha ordinato a Deutsche Bahn Infrago di condividere i suoi documenti con tutte le 15 parti coinvolte nella procedura. L'industria ferroviaria ora ne è a conoscenza - e così il pubblico.

