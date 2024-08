- Le ferrovie stanno lavorando attivamente per riaprire tempestivamente le rotte ferroviarie.

Il potenziamento completo della linea Frankfurt-Mannheim, spesso utilizzata, sta procedendo come previsto, secondo le Ferrovie Tedesche. "Abbiamo raggiunto ogni obiettivo che ci eravamo prefissati nelle ultime sei settimane", ha dichiarato il membro del consiglio dell'infrastruttura Berthold Huber durante un sopralluogo del cantiere a Walldorf, nel sud della Baviera. Diversi aspetti della linea sono stati rinnovati; ad esempio, i binari sono stati sostituiti su 37 chilometri, ovvero circa metà della lunghezza totale. La squadra della Riedbahn sta lavorando senza sosta per rispettare la scadenza di dicembre.

La linea rinnovata riaprirà a metà dicembre, dopo una chiusura di sei mesi a partire da metà luglio. Questo tratto trafficato spesso ha subito interruzioni. Durante la chiusura di sei mesi, un progetto pilota sta modernizzando i binari, gli scambi, le stazioni e i sistemi di controllo. In totale, 40 sezioni ben addestrate vengono rinnovate in questo modo. La linea Hamburg-Berlin subirà un restauro l'anno prossimo.

I costi previsti per il rinnovo della Riedbahn sono attualmente stimati in 1,3 miliardi di euro. Huber rimane ottimista riguardo al contributo finanziario del governo federale. Costruire tutto insieme è più economico che creare ripetutamente siti di costruzione temporanei.

I compiti più complessi sono ancora

Le aspettative di una migliore puntualità nel traffico locale si manifesteranno non appena la linea riaprirà. I miglioramenti beneficeranno anche del traffico a lunga distanza.

Huber sottolinea che i compiti più impegnativi sono ancora. Pertanto, non ci dovrebbe essere alcuna celebrazione prematura, ma piuttosto uno sforzo sostenuto e dedicato. Si prevede che la costruzione si concluderà a ottobre, lasciando sufficienti tempo per testare i sistemi di controllo.

Sono in corso contemporaneamente lavori in diverse località. Alla stazione di Walldorf, un binario è stato demolito per fare spazio alla costruzione di una rampa accessibile, come ha riferito il capo progetto Julian Fassing. Sono visibili nuovi pali per la protezione dal rumore. Le linee sovrastanti sono state smontate e macchinari edili pesanti sono in funzione, generando un gran baccano. Tra questi c'è una mastodontica macchina di tamponatura che consolida il ballast tra i nuovi binari. Lavorazioni contemporanee come queste non sarebbero possibili senza una chiusura completa, ha notato Fassing.

"Maggiore preoccupazione" per la rete ferroviaria

Il ministro federale dei trasporti Volker Wissing (FDP) ha visitato i progressi del cantiere. Ha dichiarato che la strategia di renovazione del corridoio ad alta prestazione sta funzionando bene. Ha visto come uno "sviluppo favorevole" che ha rafforzato la sua fiducia. Ora è fondamentale assicurarsi che il lavoro sia completato entro la scadenza. La Riedbahn è uno dei maggiori desafios della rete ferroviaria tedesca, poiché è obsoleta ma cruciale per i trasporti nazionali. Ogni quinto treno la utilizza.

Il traffico passeggeri e merci viene deviato attraverso le linee parallele, che funziona smoothly come hanno riferito le ferrovie. Le interruzioni influenzano non solo la Baviera e il Baden-Württemberg, ma anche la Renania-Palatinato, coinvolgendo quindi tre stati federali in totale.

La stagione festiva si sta avvicinando

Come sostituto del traffico regionale durante la chiusura di sei mesi, una flotta di 150 autobus è in servizio. Il feedback dei passeggeri dopo 30.000 sostituzioni di viaggio è stato costantemente positivo, ha detto il membro del consiglio dei trasporti regionali della DB Evelyn Palla. Tra le altre cose, il trasporto sostitutivo si è dimostrato più affidabile del servizio ferroviario preesistente e fatiscente.

Il servizio sostitutivo è stato ben accolto nelle prime settimane, ha confermato Palla. Su 400 autisti reclutati in tutta Europa, il tasso di turnover è stato basso. Attualmente, l'occupazione media degli autobus è del 30%. Rimaniamo ottimisti che anche la maggiore domanda durante le vacanze estive possa essere gestita con eleganza.

I futuri miglioramenti della puntualità per il traffico locale possono essere attribuiti ai rinnovamenti, rendendo le rotte più efficienti. Nonostante i progressi, ci sono ancora compiti che richiedono uno sforzo dedicato per essere completati entro la scadenza prevista di ottobre.

Riconoscendo l'importanza della linea Frankfurt-Mannheim per i trasporti nazionali, il ministro federale dei trasporti Volker Wissing ha espresso preoccupazione per il fatto che desafios, come la scadenza di dicembre, vengano affrontati senza indugi.

