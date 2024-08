Le ferrovie ridurranno continuamente le operazioni, se necessario.

La società ferroviaria Deutsche Bahn è nel mirino per aver proposto di tagliare migliaia di posti di lavoro, suscitando malcontento tra il sindacato EVG. È prevista una riunione con il consiglio di amministrazione per risolvere la situazione. La società afferma di essere impegnata a mantenere gli standard di servizio ai clienti e di sicurezza, e continuerà ad assumere personale in modo temporaneo.

A seguito delle critiche nei confronti delle misure di riduzione dei costi della Deutsche Bahn, il CEO Richard Lutz ha garantito che non ci sarà alcun compromesso sulla soddisfazione del cliente e sulla sicurezza. In caso di necessità di ulteriori forze lavoro per le operazioni, saranno assunti senza esitazione, ha assicurato il direttore del personale Martin Seiler dopo i colloqui con i rappresentanti dei sindacati.

La Deutsche Bahn ha costantemente bisogno di macchinisti, personale di manutenzione, controllori del traffico e personale di servizio, secondo Seiler.

Il capo del sindacato EVG, Martin Burkert, ha espresso sollievo. "Si tratta di un significativo gesto nei confronti dei nostri lavoratori", ha dichiarato. "L'EVG si batte per la massima trasparenza nelle decisioni future".

A seguito della pubblicazione dei risultati finanziari semestrali a luglio, Lutz e il direttore finanziario Levin Holle hanno annunciato piani per eliminare circa 30.000 posti di lavoro nei prossimi cinque anni, principalmente nei dipartimenti amministrativi. "Vogliamo creare una ferrovia più efficiente con meno dipendenti in futuro", ha dichiarato Holle all'epoca. I sindacati si sono ribellati.

Lutz e Seiler hanno recentemente tenuto colloqui con il capo del sindacato EVG Burkert e il presidente del consiglio di fabbrica Jens Schwarz, secondo la DB. Hanno apparentemente concordato su una strategia congiunta, come annunciato dall'azienda.

Nessun licenziamento

La Deutsche Bahn impiega più di 230.000 persone in Germania. Seiler ha sottolineato l'intenzione di assumere circa 25.000 nuovi dipendenti quest'anno. "Tuttavia, stiamo stringendo le viti in altri settori, come l'amministrazione. Dobbiamo diventare molto più efficienti ed ottimizzati qui", ha spiegato.

Per superare i problemi di scarsità di manodopera in Germania, la società ferroviaria sta anche spingendo per la digitalizzazione, l'automazione e l'adozione dell'IA "per ridurre la domanda di personale operativo a medio e lungo termine", ha rivelato Seiler. "Tuttavia, ciò può essere ottenuto solo se le nuove tecnologie entrano in vigore e liberano le risorse corrispondenti".

Seiler ha assicurato che non ci saranno licenziamenti durante il processo di riduzione della domanda di personale. Invece, verranno utilizzati il turnover naturale dei dipendenti e il vasto mercato interno delle

